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Mansur Yavaş, Esenyurt'taki mitinge neden katılmadığını açıkladı

Mansur Yavaş, Esenyurt'taki mitinge neden katılmadığını açıkladı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Yavaş, "5-10 yıl önce geriye gidip telefon kayıtlarına bakarak bir tutuklama yapıldıysa bir herhalde iktidar çevrelerinden hiç kimse dışarıda kalmaz" dedi. Hakkındaki iddialara ilişkin Ahmet Özer'in tutuksuz yargılanmasının daha doğru olacağını belirten Yavaş, CHP'nin Esenyurt'taki mitingine neden katılmadığıyla ilgili de konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Genç Akademi Ulus açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin konuşan Yavaş, "Telefon görüşmelerine bakılırsa, iktidarda kimse kalmaz. Kapalı kapılar arasında konuşmalar varsa bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kayyum işi yanlıştır. Bir başkan bir şekilde görevden alınırsa, oraya belediye meclisinin seçim yapması hukuka daha uygundur. Ayrıca bir kişinin 5-10 yıl önce geriye gidip telefon kayıtlarına bakarak bir tutuklama yapıldıysa bir hukukçu olarak söylüyorum herhalde iktidar çevrelerinden hiç kimse dışarıda kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız şikayetlerde çoğunun incelemesi bile yapılmadı.

Hukukta çifte standartlık olmaz ve tutuksuz yargılama, masumiyet karinesi esastır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur böyle bir şey savunmuyoruz ama varsa bir suç delilleri karartma ihtimali yok. Sabit ikametgah sahibiyse en azından tutuksuz yargılanmak suretiyle kendisine savunma imkanı verilmesi daha uygundur. Bu konuda söyleyeceklerimizi söyledik."

MİTİNGE NEDEN KATILMADI?

Kayyum atandığı gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bütün CHP'li belediye başkanlarını çağırmasına rağmen neden Esenyurt'taki mitinge katılmadığına ilişkin de konuşan Yavaş, "Söylenmesi gerekeni söyledik. Oraya gitmemem farklı anlamlara çekildi. İl başkanlarımız burada. Belediye başkanlarımızın çoğu da katılamadı, herkesin kendi programı var. Çankaya Belediye Başkanı temsilen oradaydı. Ankara İl Başkanımız da burada gerekli açıklamayı yaptı, biz de yanında durduk. Farklı anlamlar çıkarılması, kişilerin kendi yorumudur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın çevresinden bir cenaze programı nedeniyle Esenyurt'a gidemediği belirtilmişti.

Yavaş, Esenyurt Mitingi'ne katılmaması ile ilgili gelen 'Başka sebepleri de var mı?' sorusuna, "Başka sebepleri varsa önümüzdeki günlerde konuşulur. Çıkan duruma göre konuşulur" şeklinde yanıt verdi.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş esenyurt esenyurt belediyesi
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