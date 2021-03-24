Mansur Yavaş fotoğrafının asılmasını neden yasakladı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyede fotoğrafının asılmasını neden yasakladığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyede fotoğrafının asılmasını neden yasakladığını açıkladı.

Yayınladığı bir genelge ile belediye fotoğrafının asılmasını yasakladığını söyleyen Yavaş, ''Ben belediyede resmimin asılmasını yasakladım. Bunun için de genelge çıkardım. Daha önceki dönemden kalan personel neden benim fotoğrafımı asmak zorunda kalsın. Belki de beni sevmiyordur. Orası benim kişisel şirketim değil'' ifadelerini kullandı.