Mansur Yavaş, Genç Akademi Ulus'un açılışını gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni bir adım daha attı. Genç Akademi Kafe Sıhhiye ve Genç Akademi Çayyolu’nun ardından, Ulus’taki “Genç Akademi Ulus”öğrencilerin hizmetine açıldı. Açılışta gençlere seslenen Yavaş, “Başarının önünde hiçbir mazeret yok. Büyükşehir size bütün imkânları sunuyor, başarılı olmak bundan sonra sizin elinizde” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Genç Akademi Sıhhiye ve Genç Akademi Çayyolu’ndan sonra, Başkentteki öğrencilere destek vermek amacıyla “Genç Akademi Ulus”u da hizmete açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa; CHP İl Başkanı Ümit Erkol, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, Ankara Kent Konseyi temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BİZE DÜŞEN, ÖĞRENCİLERE UYGUN ALANLAR AÇMAK”

Yavaş, Başkentteki gençlerin ve öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla hizmete açılan Genç Akademi Ulus’un açılışında yaptığı konuşmada, “Bu tesisler, Cumhuriyetimizin kurulduğu bu topraklarda gençlerimizin eğitim ve sosyal yaşamlarını güçlendirmek için hazırlandı” dedi. Atatürk’ün mirası olan Gençlik Parkı çevresinde gençlere yönelik alanların artacağını belirten Yavaş, Zafer Çarşısı’nın da gençlere özel olarak düzenlendiğini ve Nisan-Mayıs aylarında açılacağını müjdeledi. Yavaş, “Amacımız, gençlerimiz burada 24 saat çalışsınlar, kendilerini geleceğe hazırlasınlar. Bize düşen, onlara uygun bu alanları açmak ve imkânlarını artırmak. ‘Üniversite Ankara'da okunur’mottosunu kuvvetli bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkent Kart ve Öğrenci Kartı ile giriş yapılabilecek tesiste, gençlerin hem spor yapabileceği hem müzikle ilgilenebileceği hem de ders çalışabileceği alanlar oluşturduklarını belirten Yavaş, “Önemli olan, gençlerin ders çalışırken başka şeylerle meşgul olmaması. Bu mekânda kendilerini çok rahat hissetmelerini istiyoruz” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BÜTÜN İMKÂNLARI SUNUYOR”

Yeni açılan İznik Caddesi Kütüphanesi’nden de bahseden Yavaş, gençlerin burada ders çalışırken alt katta ücretsiz yemek de yiyebileceğini belirtti ve şunları ekledi:“Gençlere şunu söyleyeyim; ‘Başarının önünde hiçbir mazeretyok.’ Artık bahane olarak annenize babanıza söyleyebileceğiniz hiçbir şey yok. Büyükşehir size bütün imkânları sunuyor. Başarılı olmak da size ait bundan sonra. Başarılı olacağınıza eminim.”

“KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ İLE KENTİN YÖNETİMİNE KATILMANIZI ÇOK ÖNEMSİYORUM”

Yavaş, Kent Konseyi Gençlik Meclisi aracılığıyla gençlerin kendi projelerini gerçekleştirmelerine ve sosyal etkinlikler düzenlemelerine olanak sağlandığını ifade ederek, “Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz var. Öğrenci gruplarıyla temastalar. Yaptığımız bütün etkinlikleri size duyuracaklar ya da kendi etkinliklerinizi düzenlemek isterseniz onların aracılığıyla sizlere alanlar tahsis edilecek. Bu alanlarda rahat bir şekilde kendi aranızdaki toplantıları yapabileceksiniz. Hatta bazı alanlarımızda yazın mezuniyet bile kutlayabilirsiniz. Kent Konseyimizin Gençlik Meclisi’nde yer alıp kentin yönetimine katılmanızı da çok çok önemsediğimizin bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar ise “Üniversite Ankara’da okunur” mottosuyla öğrencilere yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Yorgancılar, “Bugünkü açılışla birlikte bu sayıyı 12’ye çıkarmış bulunuyoruz” dedi.

GENÇ AKADEMİ ULUS, GENÇLERE GENİŞ İMKÂNLAR SUNUYOR

BAKOM binasının kapsamlı yenileme çalışmasının ardından Başkentli gençlerin hizmetine açılan Genç Akademi Ulus, 1500 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Gençlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan merkez, sergi alanı, kafeterya, müzik stüdyosu, çok amaçlı etkinlik alanı, sesli-sessiz bireysel ve ortak çalışma alanları, hamaklı yoga-reformerpilates alanı, moda tasarım, resim ve seramik stüdyosu, bilardo, oyun alanları ve sunum alanları gibi birçok imkân sunuyor.

Ön cephesi Ankara Devlet Tiyatrosu’na bakan ve içinde seramik sanatçısı Serap Akacarlı’nın eserlerini barındıran Genç Akademi Ulus’ta, gençlerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için, salıncaklı oturma alanı, sergi alanı ve mini amfi gibi sosyal alanlar da bulunuyor.