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Mansur Yavaş gençlere seslendi: ''Türkiye’den gitmenizi istemiyorum çocuklar''

Mansur Yavaş gençlere seslendi: ''Türkiye’den gitmenizi istemiyorum çocuklar''

Türk Hava Kurumu Üniversitesi mezuniyet töreninde gençlere seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben Türkiye’den gitmenizi istemiyorum çocuklar. Bu ülke bizim ülkemiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada gençlere seslenen Yavaş, “Bu ülke sizden çok şey bekliyor. Ben öncelikle Ankara'dan gitmenizi istemiyorum. Ben Türkiye'den gitmenizi de istemiyorum çocuklar. Bu ülke bizim ülkemiz. Bizim böyle güzide yetişmiş değerlerimizin ülke dışına çıkmasına, hiçbir şekilde gönlümüz razı değil” diye konuştu.

Törenin ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Yavaş, “Ülkemizi bilimin ışığında aydınlık ve çağdaş yarınlara taşıyacağınıza inancım tam. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.

 

 

Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi
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