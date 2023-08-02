Mansur Yavaş Gençlik Kampı'nda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi’nin Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde düzenlediği ‘Gençlik Kampı’na katıldı. Yavaş, ‘Üniversite Ankara’da okunur’ çağrısını yeniledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli gençlerle bir araya gelerek ‘genç dostu’ bir kent için fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkent Gençlik Meclisi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde ‘Gençlik Kampı’ düzenlendi. Tarihi mekânda çadır kuran ve 2 gün boyunca atölye çalışmaları düzenleyen gençleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yalnız bırakmadı.

Gençlik Kampı’na; Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve eşi Fatma Aşkın ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

YAVAŞ: “OKUYAN ADAMLARDAN KORKMAMAK LAZIM”

1940’lı yıllarda inşa edilen Hasanoğlan Köy Enstitüsü Amfi Tiyatrosu’nda gençlerle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, köy enstitüsünden mezun öğretmenlerden eğitim aldığını belirterek “Ben ilkokulu da ortaokulu da köy enstitüsünden hocalarla okudum. Biri keman çalıyordu, biri akordeon çalıyordu ve gerçekten milli duyguların birçoğunu onlardan öğrendik.” dedi.

Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdiki nesil şanslı; bütün dünyayı bilerek yetişiyorlar. İnanıyorum, bu nesil hepimizi geçecek. Bu neslin güzel tarafı şu; içlerinde birbirilerinin değer yargılarıyla uğraşan hiç kimse yok. Her görüşten insan yan yana yaşıyor. Ailesi farklı, düşüncesi farklı… bunlar hiç önemli değil. Tek dertleri birlikte yaşamak ve bu ülke için bir şeyler yapmak. Gerçekten çok şanslıyız. İnşallah bu şekilde hayata da atılırlar, güzelce üretirler ve çalışırlar.”

“GELENLERİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR”

Ankara’nın öğrenci dostu bir kent olduğunu dile getiren Yavaş, “Üniversitenin neden Ankara’da okunması gerektiğini bu güzel ve keyifli gecede göstermiş olduk. Bunu bugün bir kez daha anladık. Dışarıdan gelen öğrencilerimizin Ankara’da kalmasını istiyoruz. Hepsi Ankaralı olacak. Gelenlerin başımızın üstünde yeri var ve birlikte çalışalım. Yani üniversite Ankara’da okunur diyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇLER KARAR ALICILARA FİKİRLERİNİ VE SORULARINI AKTARDI

Başkent Gençlik Meclisi üyesi 200 genç, Hasaoğlan Köy Enstitüsü’nde bulunan yeşil alanda 2 günlük bir çadır kampı yaptı.

‘Genç Dostu Kent’ sloganıyla çalışmalarına başlayan ve çoğu Ankara’da eğitim gören gençler; kente dair fikirlerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Dört gruba ayrılan gençler; büyüklerinin fikirlerinden faydalanmak için farklı bir atölye çalışması da gerçekleştirdi. Yerel yönetim simülasyonu atölye çalışmasında; çevre dostu belediye, genç dostu belediye, engelli dostu belediye ve belediyenin mevcut işleyişinde kent hakkını kapsayacak programlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Atölyelerin yanı sıra ‘Genç dostu kent nasıl inşa edilir?’ konusunda gençler; Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ile ‘Ankara’da Basın Halleri’, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ile ‘Ankara’da Gençlik Halleri’, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar ile ‘Ankara’da Toplum Halleri’ ve Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan ile ‘Ankara’da Sanat Halleri’ hakkında fikir alışverişinde bulundu. Gençler merak ettiklerini sorarken karar alıcı pozisyonundaki katılımcılar da soruları tek tek yanıtladı.