Mansur Yavaş, Gökçek döneminin lüks araçlarını satıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tasarruf odaklı uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi birimlerine ait araçların sayısını azaltan ve geçmiş dönemlerde alınan yüksek maliyetli lüks araçları satışa çıkararak ciddi oranlarda tasarruf sağlayan Başkan Yavaş, tüm belediye birimlerinde kayıtlı lüks araçların envanterini de çıkardı. BELKA Anonim Şirketi bu kapsamda 4 lüks aracın satışı için ihaleye çıkıyor.

2 MİLYON TL’DEN FAZLA GELİR BEKLENİYOR

BELKA A.Ş. tarafından 1 arazi ve 3 lüks binek aracın satışı için 19 Kasım Perşembe günü saat 14.30’da kapalı zarf pazarlık yöntemiyle ayrı ayrı yapılacak ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Başkan Yavaş’ın israfla mücadele ve tasarruf uygulamalarının artırılması yönündeki genelgesi doğrultusunda çıkılacak ihalede, 2012 model arazi tipi araç ile 2 tanesi 2012, 1 tanesi de 2014 model lüks aracın satışından 2 milyon 15 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Araçların satılamaması durumunda ikinci ihale de 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.30’da BELKA A.Ş. Esertepe Mahallesi Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek. İstekliler ihale dokümanlarını www.belkaas.com.tr adresinden temin edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi 13 Şubat 2020 tarihinde eski yönetim döneminde satın alınan 3 adet lüks aracın satışından da 2 milyon 101 bin TL gelir elde etmişti.