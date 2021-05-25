Mansur Yavaş: ''Hakkımı helal etmiyorum''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mayıs Ayı Belediye Meclis toplantısında sunum yaptı. Yavaş, sosyal medyada kendisine yönelik hakaretlere “Ramazan ayında orucunuzu böyle bozdunuz. Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs Ayı Belediye Meclis toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş burada sunum yaptı. Yavaş, Başkent’te 250 günlük su kaldığını belirterek, şunları aktardı:

“Buharlaşmamış haliyle 250 günlük suyumuz var. Kızılırmak’tan sadece 2 3 pompa kullanarak 450-500 bin m3 günlük su alıyoruz. Kızılırmak’tan böyle su aldığınız zaman sadece enerji gideri 400 milyon lira. Gerede’den de o suyu alamıyoruz. Kızılırmak’ı kuraklıktan dolayı kullanıyoruz. Bu kuraklık 2 veya 3 yıl sürecek. Tasarruf sağlayamazsak bütün Ankaralı susuz kalacak.”

“E DOĞALGAZ BAĞLANIYOR”

Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Köse’nin “Kömür dağıtımı azaldı” iddiasına da yanıt veren Yavaş, şu bilgileri verdi:

“Espri de yapacağım, yanlış anlarsınız diye korkuyorum. Kömür dağıtımının azalmasının sebebini bilmiyor olabilir misiniz? 2013’te 110 bin ton, 2014’te 88 bin ton derken en son 2020’de 45 bin ton. Sebebi ne? E doğalgaz bağlanıyor. Her yere doğalgaz gidiyor. Doğalgaz gittikçe kömür azalıyor. Ben gittim görüştüm doğalgaz ile. Aboneliği siz yapın, insanlar abone olamıyorlar. Biz de kömür vermek yerine kömür parası karşılığında doğalgaz parası verelim. Hem Ankara kirlilikten kurtulsun. Fakat yapmıyorlar hala. Gücünüz yetiyorsa, siyaseten baskı yapın. Nihai olarak onlar da gelir elde edecek. O kadar ısrar etmemize rağmen yapmadı.”

“BEN TELEKOM DEĞİLİM”

Yavaş köylere bağlatılan internetle ilgili de sunum yaptı. Yavaş, 918 köye internet bağlatıldığını, 15 bin 981 kullanıcı sayısına ulaşıldığını aktararak, “Derdimiz (çocuklar) eğitim hakkından mahrum olmasın. ‘Canım yaptığınız internet köyün bir yerinde çekiyor’. Ben Telekom falan değilim. Ama sorumluluk sahibi bir insanım. Eğitimde fırsat eşitliği için yapılması lazımdı, yaptım. 26 bin küsur delikanlıya 5 aydır, 10’ar GB internet veriyoruz. Çünkü anne ve babalarının internetini kullanıyorlardı. Ayrıca belediyenin Aile ve Yaşam Merkezlerindeki bütün bilgisayarları da bunlara açtık” diye konuştu.

YAVAŞ’TAN HAKARET DOLU PAYLAŞIMLARA: “HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Yavaş sosyal medyada kendisine yönelik hakaret paylaşımlarıyla ilgili olarak da “Değerli arkadaşlar hepimizin çoluğu çocuğu var. Beni etiketleyip, o ağır eleştirisini beni kullanarak yapıyor. Beni etiketlediğiniz zaman burada bir suiistimal var. Benim hakkımı suiistimal ediyor. Benden izin almadan bunun yapılması doğru değil” dedi. Yavaş, kendisi hakkındaki paylaşımları göstererek, Belediye Meclis Üyesi Baki Demirbaş’ın paylaşımına “Baki Bey siz buradasınız, hakkımı helal etmiyorum” diye tepki gösterdi. Yavaş, Ramazan ayında yapılan bu paylaşımlara “Orucunuzu böyle bozdunuz” diyerek tepsini sürdürdü.

Yavaş itfaiye konusunda da bilgi vererek, kendi dönemlerinde itfaiyeci sayısının arttığını belirtti. Kızılcahamam Belediyesi’nin Büyükşehir Belediye itfaiyesinin yerini boşalttırdığını bildiren Yavaş, itfaiyenin yerini boşalttığı için Kızılcahamam’daki yangında geç kalındığını söyledi.

ANKA