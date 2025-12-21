  1. Anasayfa
Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha! ABB, Gökçek dönemini işaret etti

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında konser soruşturmasının ardından bir soruşturma izni daha verdi. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ''Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır.'' denildi.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve 39 belediye meclis üyesi hakkında soruşturma izni verdi. 

Konuyla ilgili ABB'den yapılan açıklamada, söz konusu soruşturmanın Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatıldığı belirtildi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında; İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 39 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hakkında soruşturma izni verildiğine ilişkin haberler servis edilmiştir.

İşin aslı şudur:

Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır.

Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur.

Öte yandan, soruşturma izni sürecinde görev alan mülkiye müfettişiyle ilgili ciddi ve kamuoyuna da yansıyan iddialar bulunmaktadır.

Bu mülkiye müfettişi; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış, Melih Gökçek ile bu konuda görüştüğü iddia edilmiş ve bu nedenle Mansur Yavaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olan aynı mülkiye müfettişidir.

Söz konusu mülkiye müfettişinin bu dosyada da yer aldığı anlaşılmıştır.

Tüm hukuki itirazlarımız yapılmaktadır.

Detaylı açıklama, itiraz süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Veto edilen söz konusu imar artışının muhtemel sonucunun görüntüleri de aşağıdadır."

 

