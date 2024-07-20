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Mansur Yavaş ''Harekatın 50. Yılında: Kıbrıs'' fotoğraf sergisinin açılışına katıldı

Mansur Yavaş ''Harekatın 50. Yılında: Kıbrıs'' fotoğraf sergisinin açılışına katıldı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, KKTC Ankara Büyükelçiliği ve Gazeteciler Cemiyeti’nin iş birliği ile düzenlenen ''Harekâtın 50. Yılında: Kıbrıs” isimli fotoğraf sergisinin resepsiyonuna katıldı. Yavaş, ''Bu tür anmalar ve sergilerle hafızamızı taze tutmamız gerekiyor. Orada mücadele edenleri anmak bizim görevimiz. Gelecek kuşaklara da ancak bunun gibi sergilerle aktarabiliriz ki gördükleri fotoğraflardan neler olduğunu daha iyi anlayabilsinler'' dedi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü Ankara Büyükşehir Belediyesi, KKTC Ankara Büyükelçiliği ve Gazeteciler Cemiyeti’nin iş birliği ile düzenlenen fotoğraf sergisiyle anılıyor.

Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde ziyarete edilebilen serginin açılış resepsiyonuna; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu,  Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı ve davetliler katıldı.

YAVAŞ: “BU TÜR ANMALAR VE SERGİLERLE HAFIZAMIZI TAZE TUTMAMIZ GEREKİYOR”

“Harekâtın 50. Yılında: Kıbrıs” isimli serginin açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kıbrıs Çıkartmasına katılıp Allah’ın rahmetine kavuşan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu tür anmalar ve sergilerle hafızamızı taze tutmamız gerekiyor. Orada mücadele edenleri anmak bizim görevimiz. Gelecek kuşaklara da ancak bunun gibi sergilerle aktarabiliriz ki gördükleri fotoğraflardan neler olduğunu daha iyi anlayabilsinler. Bu sergide emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da sergiyle ilgili, “Kıbrıs Türkü’nün can güvenliğini sağlayarak bir halkı yok olmaktan kurtaran anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin haklı ve güçlü müdahalesi, Barış Harekâtının 50. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen fotoğraf sergisinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kıbrıs Türkü’nün o karanlık yıllarında anavatan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk halkının desteği ile umudunu yitirmeden mücadele etmiş azim ve kararlılıkla onurlu bir direniş sergilemiştir” açıklamalarında bulundu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı ise, “Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz bu anlamlı serginin açılışında hep birlikte olduğumuz için teşekkür ediyoruz. O dönemin ruhunu fotoğraflarla yeniden canlandırmak amacıyla bir araya geldik” diye konuştu.

26 TEMMUZ’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Sergide Kıbrıs Barış Harekâtı’na, öncesi ve sonrasına dair yüzlerce fotoğraf yer alıyor. KKTC Dışişleri Enformasyon Dairesi, Depo Photos ve Gazeteciler Cemiyeti’nin arşivlerinden oluşturulan serginin küratörlüğünü ise Ateş İlbaşı üsteniyor.

Sergi, 20-26 Temmuz tarihleri arasında Zafer Çarşısı Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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