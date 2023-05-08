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Mansur Yavaş: ''HDP, ittifaklarımızın bir üyesi değil''

Mansur Yavaş: ''HDP, ittifaklarımızın bir üyesi değil''
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da HDP'nin ittifaklarının üyesi bir parti olmadığını ve seçimde rakipleri olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa'da konuştu. Seçimi kazanmaları halinde Türkiye'nin menfaatine olan projeleri sürdüreceklerini, Türk cumhuriyetleri ve İslam coğrafyasıyla işbirliğine devam edeceklerini kaydeden Yavaş, "'Biz gidersek İHA'lar, SİHA'lar hangara girer'... Geçin baba geçin. Eğer bizim sınırımızda Amerika ve Rusya gelip PKK'yı eğitiyorsa, YPG'lilere silahlı eğitim veriyorsa o İHA'lar, SİHA'lar onların başına füze olarak yağacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin Manisa milletvekili adayları, meydandakileri selamladı.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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