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Mansur Yavaş: ''İmamoğlu'na beraat kararı çıkacağına inanıyoruz''

Mansur Yavaş: ''İmamoğlu'na beraat kararı çıkacağına inanıyoruz''
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekram İmamoğlu'nun yargılanmasına ilişkin ''Bir an evvel bu kararın beraat olarak verilmesinin tarafındayım. Sonuna kadar İmamoğlu'nun arkasındayız'' ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekram İmamoğlu'nun hakkındaki 'ahmak' davasının yargılama sürecine ilişkin konuştu.

Yavaş ''Umuyorum yanlış bir karar verilmez ve ülke gerçek gündemine döner. Bizlerin tek bir sorumluluğu var sadece ve sadece daha iyi bir hizmeti Türkiye'ye nasıl sunarız. Bir an evvel bu kararın beraat olarak verilmesinin tarafındayım. Sonuna kadar İmamoğlu'nun arkasındayız. Biz kesinlikle beraat kararı çıkacağına inanıyoruz'' açıklamasında bulundu. 

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ''Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Türkçe konuşuyoruz ve gayet açık konuşuyoruz. Onun haricinde söylenen sözlerin kıymeti harbiyesi yoktur. Muhalefet tüm gücüyle sıkıntıların çözümü konusunda çalışmalı. Bunun haricinde konuşulanlar boş laftır'' ifadelerini kullandı.   

Yavaş İmamoğlu ile kendisi hakkında tartışmaların olduğu iddialarıyla ilgili şunları söyledi : 

''Sayın İmamoğlu'nun ve benim ağzımdan bir şey çıkmadığı halde kulis bilgisi adı altında hem hükümeti eleştirip hem de hükümete hizmet edecek gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar ve gündemi unutturuyorlar. Ülkenin tek gündemi emeklilerin durumu, yaklaşan kış şartları, dar gelirli vatandaşlarımız aç yaşıyorlar.''

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