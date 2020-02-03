Mansur Yavaş, iş ve finans dünyası ile buluşacak

Londra’da dünyaca ünlü finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelecek olan Başkan Yavaş, alt yapıdan metroya kadar Ankara’nın gelecek vizyonunu yansıtacak öncelikli projelerini görüşecek.

ANKARA’NIN YATIRIMLARI LONDRA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Londra ziyaretinde Başkan Yavaş’a Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan ile Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay eşlik ediyor.

Aralarında Alliance Bernstein, BlueBay Asset Management, BNP Paribas S.A., Citibank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura Bank, Standard Chartered Bank ve Goldman Sachs’ın da yer aldığı dünya finans devleriyle yapılacak görüşmelerde; kanalizasyondan su arıtmaya, su şebekesinden metroya çok sayıda Başkent yatırım ihtiyaçlarını masaya yatıracak olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, heyetler arası görüşmeler kadar ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

BAŞKENT İÇİN STK’LARLA İŞ BİRLİĞİ

Finans çevreleri kadar akademisyenler, iş dünyası, Birleşik Krallık bürokratları, medya kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının temsileriyle yapılacak görüşmelerde; ASO ve ATO gibi sivil toplum kuruluşları da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Başkent yatırımlarını dünyaya tanıtacak.

Chatham House toplantısında ‘yerel demokrasi’ konusunda da bir konuşma yapacak olan Başkan Yavaş, ziyareti kapsamında İngiltere ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kadar Başkent ekonomisini ayağa kaldıracak yeni projeler hakkında da iş dünyası ile görüş alışverişinde bulunacak.