Mansur Yavaş itfaiyecilerin yemin törenine katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Anıtkabir ziyaretiyle başlayan etkinlikler, liyakat usulüyle atanan 150 itfaiyecinin yemin töreniyle devam etti. Yemin törenine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Bu tür hizmetlerde liyakat olmazsa olmazdır'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 310. yıl dönümünde Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti. Kutlamaların ikinci gününde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılımıyla liyakat usulüyle atanan 150 itfaiyecinin yemin töreni düzenlendi.

YAVAŞ: “İTFAİYE ERLERİMİZDE VE İSTASYONLARINDA EN SON TEKNOLOJİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kutlamalar kapsamında Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez İstasyonu’nda, liyakat usulüyle atanan itfaiye erleri için yemin töreni düzenlendi. 150 itfaiyeci için düzenlenen yemin törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meclis üyeleri, bürokratlar ve itfaiyecilerin aileleri katıldı.

Yemin töreninde konuşan Yavaş, sözlerine ebediyete intikal etmiş tüm itfaiye erleri ile Orçun Yaşar ve Fahrican Yavaş'ı saygıyla anarak başladı. İtfaiye teşkilatının öneminden bahseden Yavaş, “Belediyelerin en önemli görevlerinden bir tanesi itfaiyedir. Çünkü bir şekilde yangına maruz kaldığında arayacağı tek yer itfaiyedir. Bizler de daha teknolojik bir şekilde müdahale etmek için bu çağda icat edilmiş ne varsa özellikle itfaiyelerimizi tehlikeye düşürmeden nasıl müdahale edebileceksek bu konuda hiçbir zaman para, pul, hiçbir şey esirgemeden en son teknolojinin mutlaka itfaiye erlerimizde itfaiye teşkilatımızda bulunması için çalışıyoruz. Zaman zaman sosyal medyadan gördüğümüz uygulamaların da eğer başarılı olmuş ise dronela söndürme gibi ne varsa bunların hepsini de itfaiye teşkilatımızda en modern şekilde olması için uğraşıyoruz” dedi.

Göreve gelmesinin ardından İtfaiye Teşkilatı’nda iyileştirmeler yaptıklarını dile getiren Yavaş, “Göreve geldiğimizde 154 olan araç sayısını, 146 yeni alınan araç ile 292’ye çıkarmış bulunmaktayız. 764 olan personel sayısını; 2020 yılında 295, 2022 yılında 149, 2024 yılında 100 olmak üzere 544 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünden mezun toplamda 544 personel alımı ile 1146 ya çıkarmış bulunmaktayız. 48 olan yaş ortalamasını 40’a indirdik. Mevcut istasyon sayımızı yeni yapılan istasyonlarla beraber 48’e yükselttik. İncek, Çakırlar, Bağlum, Haymana, Etimesgut, Nallıhan, Akyurt yeni istasyonlarına kavuştu. Hurdacılar Sitesi’ne yeni istasyon inşa çalışmalarına başlandı. Çamlıdere ve Temelli istasyonlarımızın inşaatları bitmek üzere. Pursaklar, Eryaman, Natoyolu, Karapürçek, Kalecik, Çayırhan, Bala, Güdül istasyonlarının proje çalışmaları devam ediyor. En kısa zamanda onların da ihalesine çıkılacak” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE BİR İLK OLAN, KIRSAL MAHALLELERE İLK MÜDAHALE TANKERİ VERİLDİ”

Herhangi bir beldede yangın olduğu zaman daha hızlı bir şekilde müdahalede bulunulabilmesi amacıyla da çalışma yaptıklarını sözlerine ekleyen Yavaş, “Kırsal mahallelerimize 662 adet traktör milinden beslemeli 3 tonluk yangına ilk müdahale tankeri verildi. Kırsal mahallerimizdeki 1302 vatandaşımıza yangına ilk müdahale eğitimi verildi. 2023 yılında 9 bin 54’ü yangın olmak üzere 28 bin 465 olaya müdahale edildi. 2024 yılının ilk 7 ayında 6 bin 26’sı yangın olmak üzere 16 bin 652 olaya müdahale edildi. 2024 yılının ilk 7 ayında 55 bin 961 kişiye sertifikalı, seminer, tatbikat, hizmet içi eğitim verildi. 2023 yılında 79 bin 729 kişiye sertifikalı, seminer, tatbikat, hizmet içi eğitim verildi. 2023 yılında yangın önleme hizmetimizde 14 bin 835 başvuru işlem görmüştür. 2024 yılının ilk 7 ayında yangın önleme hizmetimizde 7 bin 924 başvuru işlem görmüştür” ifadelerini kullandı.

“BU TÜR HİZMETLERDE LİYAKAT OLMAZSA OLMAZDIR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları görüşmede itfaiye eri alımı için talepte bulunduklarını belirten Yavaş, şunları söyledi:

“Onları da yine aynı şekilde bu okullardan mezun olmuş, tamamı liyakate dayalı bu işin eğitimini görmüş, bomba gibi gençlerden oluşturacağız. Sizlerin daha iyi koşullarda çalışmanız için elimizden geleni yapacağız. Bu tür hizmetlerde liyakat olmazsa olmazdır. Yaş da önemlidir. Onun için gençleştirmek durumundayız ve şimdiye kadar da genç itfaiyecilerimiz tecrübeli ağabeylerinin yanında gerçekten güzel çalışmalar yaptılar. Bugün yemin edecek itfaiye erlerimiz, Allah'tan kazasız, belasız bir yaşam sürmenizi diliyorum. Görev yaptığınız esnada üstün başarılar bekliyoruz. Kendinizi koruyun. Sizler için almamız gereken ekipman vesaire ne varsa hep yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Allah kazadan, beladan, yaralanmalardan, kötülüklerden sizleri korusun. Şimdiden hayırlı olsun diyor, tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.”

ÇERİ: “ALIN TERLERİNİ ATEŞE AKITAN KAHRAMAN İTFAİYECİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”

İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri ise yemin töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın liyakat esaslı personel alım politikaları doğrultusunda teşkilatımıza sadece alanlarından mezun 550 personel dâhil ederek Türkiye'de bir ilki başardık. Araç filomuzu yüzde 90 oranında güçlendirerek, yeni itfaiye istasyonları açarak ve aramıza yemin ederek katılan yeni itfaiyeci arkadaşlarımızla Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’mıza yakışır modern, hızlı ve dinamik bir itfaiye teşkilatı olma vizyonumuzdan hiç ayrılmadan yol almaktayız. Sadece Başkentimizde değil, ülkemizin neresinde olursa olsun tüm afetlerde, itfai olaylara zamanında ve doğru müdahale etmek, can ve mal kaybını önlemek, aynı zamanda afetler ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, bilim ve teknolojiyi güncel olarak takip ederek teşkilatımıza uyarlamak ana ilkemizdir. Bu kutsal görevimiz esnasında hayatını kaybeden tüm itfaiyecilerimizi rahmetle anıyoruz. Alın terlerini ateşe akıtan kahraman itfaiyecilerimize başarılar diliyorum.”