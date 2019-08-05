Mansur Yavaş, kadın kooperatiflerine destek sözü verdi

Yerel eşitlik eylem planını hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) iş birliği ile düzenlenen çalıştay aracılığıyla Başkent’teki kadın kooperatiflerinin güçlenmesini amaçladıklarını söyleyen Başkan Yavaş, muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için “kadın dostu kent” adaylığı için başvurduklarını ifade etti.

Yerel eşitlik eylem planı çerçevesinde kadınların üretime dahil edilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yavaş, önemli açıklamalarda bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 150 bin aileye yardım ediyoruz ancak onlara zaten evlerinde ürettikleri şeyleri dışardan satın alıp vermenin bir çözüm olmadığını da düşünüyoruz. İnşallah yakın zamanda kart sistemine geçerek ve özellikle yardım yapacağımız miktarı o ailenin kadınlarına vermek suretiyle başlatmayı planlıyoruz. Çünkü evinin ihtiyacını kadından başka kimse bilemez. Yine bizim Sosyal İşler Daire Başkanlığımı yardım alan ailelerle ilgili eğitim çalışmasına da başladı. Meslek edindirme kurslarıyla birlikte artık ilerde yardım almamaları için neler yapılması gerekiyorsa gereken tedbirleri alıp görüşmelere başladılar. Çünkü insanların yardım alması, başkasının eline bakması değil, ne olursa olsun kendi kazandığı, alnının teriyle kazandığını harcamasından daha güzel bir şey olamaz.”

BEYPAZARI ÖRNEĞİ

Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde kadın üreticileri destekleyerek, önemli bir model oluşturduklarını belirten Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Yer tahsisinden tutun ambalajına kadar yardım etmek suretiyle teşvik ettik kadınlarımızı. Turistlerin gelmeye başlamasıyla da kadınlarımızın daha hijyenik ve marka olması açısından Tarım Bakanlığı’nın da teşvikleriyle hem marka olup hem şirket kurup, her birinin imalathanesi olmasını, istihdam yaratmalarını sağladık. Ben gözümle gördüm ki kadının elinin değdiği her şey bereketleniyor. Akşam satışlar bittiğinde ‘nasıldı bugün satışlar?’ diye sorduğumda onların mutlu gözlerle çok iyiydi başkanım demeleri belki de dünyanın bütün servetlerini bana verseler o kadar değerli değildir. Dolayısıyla bunları yaşamış birisi olarak artık Ankara’da kadınlarımızın başkasının eline bakmasını istemiyoruz.”

ÜRETİCİLERLE DOĞRUDAN TEMAS DOĞRUDAN SATIŞ

Büyükşehir Belediyesi olarak pazarlamadan satışa kadar kadın kooperatiflerine destek olacaklarını ve aracılık yaparak ürünlerini satın alacaklarını belirten Başkan Yavaş, örnek projeleri incelediklerini de açıkladı:

“İzmir’e, Aydın’a görevli ekipleri göndererek, oradaki başarılı kooperatiflerin çalışmalarını bizzat yerinde incelettim. Bundan sonra gidip başka yerlerden bitki, ağaç ve çiçek almak istemiyoruz. İlçeler dahil merkezde istendiği takdirde alım garantisi vermek suretiyle, sözleşmeli üreticilik yapmak suretiyle kadınlarımızın üretmelerini sağlayıp, destekleyip, nakliye ücretlerini ödemeden direkt üreticiden alarak tüketiciye ulaştıracak bir ağ kurmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.”

HALK MARKET YOLDA

Halk Ekmek yönetiminin görevi bırakmaması nedeniyle hayata geçirmeyi planladıkları projelerin geciktiğine de dikkat çeken Başkan Yavaş, yeni bir model üzerinde çalıştıklarını anlattı:

“Halk Ekmek bugün görevi bıraksaydı biz Halk Ekmek’te sadece ekmek satmayacaktık. Sizlerin ürettiği ve kooperatiflerin üreteceği malları orada satmak suretiyle her birini birer zincir mağaza yapmak suretiyle, gerekirse markalaştıktan sonra bunları satmasını sağlayacak bir çalışmanın içerisindeyiz. Büyük marketlerin vitrinlerinde de yer alacak şekilde bir organizasyon yapacağız. Yüzlerce kadın kooperatifinin bir şeyler üretmesi ve bunları ‘Halk Market’ adı altında Ankara’nın her yerinde sattığını bir düşünün. İnşallah bu projeyi gerçekleştireceğiz. En başarılı çözümün bundan başka bir şey olmadığını düşünüyoruz. 5 yıllık dönemimiz içerisinde sizlerin elinden tutmak değil, sizlerle bir şeyleri başarmanın pesindeyiz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur’ sözü çok önemli. Bugün belki 19-20 kooperatifle toplandık ama gün gelecek 190 kooperatifle, 1900 kooperatifle bir araya geleceğimiz günler olacak.”

GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TOPLUM MESAJI

Kadın kooperatiflerinin güçlenmesiyle birlikte, kadın girişimcilerin bir araya gelerek, iş olanaklarının artacağını belirten Başkan Yavaş, “kooperatiflerin bu özelliğini ekonomik kazanımlar kadar önemsiyorum” dedi.

KADIN KOOPERATİFLERİNDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile çok sayıda davetlinin katıldığı çalıştaya kadın girişimciler ve kooperatif temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı olduklarını belirterek, “Kadınlarımızın her zaman yanındayız. Kadınlar gelişirse, toplum da gelişir” derken, Ankara’nın tek kadın belediye başkanı Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Kooperatifler üretim ve dayanışma bakamından çok önemli. Yerel yönetimler olarak neler yapabilirizi konuşmaktan, yük alıyor olmaktan ziyadesiyle memnun olacağım. Kooperatiflerin etkinliğini artırmayı çok istiyoruz. Büyükşehir Belediyemize çalıştay için teşekkür ediyorum. Daha güzel günler göreceğimizi ümit ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yerel yönetimlerin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan kooperatif temsilcileri ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-İmre Bektaş: “Buraya katılmaktan çok mutluyuz. Mansur Başkanımızın bize destek olacağına güveniyoruz. Yardımlarını bekliyoruz. Bu çalıştayın bizlere güzel şeyler katacağına inanıyorum.”

-Nuray Seymen: “Biz çok yeni bir kooperatifiz. Büyükşehir Belediyesi’nin bize destek vermesiyle çok güzel yerlere gelebileceğimizi düşünüyoruz. Evde oturan kadınlara destek sağlamak, onları harekete geçirmek amacıyla kadın kooperatiflerinin sayısının artmasının güzel olacağını düşünüyorum.”

-Güldane Gonca: “Pazarlama konusunda yardımcı olmasını istiyoruz Başkanımızdan. Destek vereceklerini söylediler, tüm kadınlar adına teşekkür ederiz. Biz Kalecik’te ürettiklerimizi satarken aracıları kaldırmak ve köylüyü kalkındırmak istiyoruz.”

-Dr. Figen AR: “Çok önemli bir proje bu. Kırsal kesimde kadının çok büyük bir iş gücü potansiyeli var fakat ne yazık ki ekonomiye yansımıyor. Bu kooperatiflerin dalga dalga büyüyüp yayınlaşmasıyla kırsaldaki kadın emeğinin ekonomiye katılacağını düşünüyoruz. Biz Afşar Köyü'nde bir nebze de olsa bunu başardığımızı düşünüyoruz. İnşallah bir model olup bütün Türkiye'ye yayılmasını diliyoruz.”

-Fatma Özel: “Nallıhan’da 300’e yakın kadın iğne oyası, takı, yüzük ve kolye yapıyorlar. Bu ürünleri bize getiriyorlar biz de bunları pazarlıyoruz. Daha iyi bir pazar imkanı sağlanmalı çünkü çok ciddi bir emek var ortada.”

-Nilüfer Kart: “Bizler Polatlı’da pancar pekmezi ve reçel çeşitleri üretiyoruz. Çalıştayda bizlerin istekleri dile getirildi. Başkan Yavaş’a teşekkür ediyorum.”