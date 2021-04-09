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  4. Mansur Yavaş: ''Kimsenin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok''

Mansur Yavaş: ''Kimsenin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin kendisine yanıt verdiği paylaşıma ilişkin, "Kimsenin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt veren Çin Ankara Büyükelçiliği hakkında açıklama yaptı. Yavaş, "Kimsenin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde açıklamalarda bulundu.

"Bir yerde mazlum feryadı yükseliyorsa veya daha önce yaşanmış bir katliamın bir daha yaşanmaması için insani duyarlılık oluşturulması gerekiyorsa bizler de insan olmanın gereğini yerine getirmek mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyoruz" diyen Yavaş, "Nerede bir çocuk hak etmediği bir günahın vebalini yüklenmeye zorlanıyorsa, nerede bir kardeşimize ateş düşmüşse, nerede insanlığın yüzünü kara edecek bir uygulama söz konusuysa tarihte olduğu gibi bugün de Türk milletinin derdi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok" diyen Yavaş, şunları söyledi: "Ama bir yerde mazlum feryadı yükseliyorsa veya daha önce yaşanmış bir katliamın bir daha yaşanmaması için insani duyarlılık oluşturulması gerekiyorsa bizler de insan olmanın gereğini yerine getirmek mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyoruz. Konuyu partiler veya siyaset üstü görerek Uygur Türklerine ilişkin tavrımıza destek veren tüm kişilere ve kurumlara teşekkür ediyorum."

 

Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi
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