Mansur Yavaş maden işçileri ile birlikte yürüdü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan’daki maden işçilerinin Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesine karşı başlattığı mücadeleye destek vermeyi sürdürüyor. Yavaş, işçilerle birlikte Anıt Park’tan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yürüdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali’nde varlık satışı kararına karşı maden işçilerinin başlattığı mücadeleye tam destek vermeye devam ediyor. Yürüyüşlerinin dördüncü gününde Ankara’ya ulaşan maden işçileri, verilen sözlerin tutulmamasına tepki göstererek mücadelelerini sürdürdü. Anıt Park’ta maden işçileriyle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, işçilerin yanında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Nallıhan, Beypazarı, Çayırhan burada büyük bir işçi kitlesi var. Benim bildiğim 60’lı yıllardan beri oranın geçim kaynağı. Oradaki işçilerin bir takım talepleri var, gelecekleri konusunda garanti istiyorlar. Bu kadar emek vermişler. Orada yaşayan işçilerden biliyorum onların birçoğu bedenleriyle çalışıyor ve çıktıktan sonra büyük çoğunluğu ciğerinden hasta oluyor. Bu kadar meşakkatli bir iş ve bu insanlar yıllardır orada çalıştılar. Şimdi onları bir kenara atmak olmaz. Dolayısıyla bir an evvel onların güvenliği yani kendi istedikleri iş bakımından güvenliğinin sağlanması lazım. Hala sağlanmadı. Dört ay önce kendilerine bir iyileştirme yapılacağı konusunda söz verilmesine rağmen bugüne kadar bir gelişme olmaması üzerine direnişe devam ediyorlar.”

“SONUNA KADAR ARKALARINDAYIZ”

Yavaş, sürecin bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, “Biz de sonuna kadar destekliyoruz kendilerini. Haklarını almaları için bizim üzerimize ne düşüyorsa bütün siyasi parti temsilcilerimiz de burada sonuna kadar arkalarındayız. Umuyorum aklıselim galip gelir. Bu insanlar aileleriyle birlikte tekrar mutlu bir şekilde dönerler” diye konuştu.

Açıklamasının ardından Yavaş, maden işçileriyle birlikte Anıt Park’tan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yürüdü.

İÇŞÇİLER ANKARA’YA YÜRÜYÜŞ BAŞLATMIŞTI

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nın varlık satışına karşı çıkan işçiler, 20 Kasım 2024’te kendilerini madene kapatarak eylem başlatmış, eylemin ardından Ankara’ya yürüyüş başlatmışlardı. Nallıhan’dan Beypazarı’na ulaşan işçiler yürüyüşe, hükümetin varlık satışını 4 Mart 2025 tarihine ertelediğini açıklaması üzerine ara vermişti. Erteleme sürecinde, özelleştirme ve satışa ilişkin herhangi bir iptal kararı alınmaması nedeniyle yürüyüşlerine, pazartesi günü Beypazarı’ndan yeniden başlayan işçiler, özelleştirme kararının tamamen iptal edilmesini istiyor.