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  4. Mansur Yavaş: ''Makam araçlarını sattım, belediyeye minibüsle gidiyorum''

Mansur Yavaş: ''Makam araçlarını sattım, belediyeye minibüsle gidiyorum''

Haber Global'de yayımlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. 

Mansur Yavaş, makam araçlarını sattığını ve belediyeye gitmek için minibüs kullandığını ifade etti. Yavaş "Makam araçlarını sattım, belediyeye minibüsle gidip geliyorum. Ben minibüs kullanmayı tercih ediyorum. Makam arabası sevmiyorum." dedi.

 

Etiketler abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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