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Mansur Yavaş Maltepe Pazarı esnafını ziyaret etti

Mansur Yavaş Maltepe Pazarı esnafını ziyaret etti
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Başkent esnafıyla görüşmelerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez Maltepe Pazarı esnafını ziyaret etti. Tek tek dükkânları gezerek ‘hayırlı işler’ dileyen Yavaş, esnafın sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ortak akıl ilkesi doğrultusunda çözüm önerilerine yönelik görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor.

Maltepe Pazarı esnafını ziyaret eden Yavaş, bölge esnafının sorunlarını dinleyerek görüş alışverişinde bulundu.

 ESNAFTAN YOĞUN İLGİ

Dükkânları da tek tek gezerek ‘hayırlı işler’ dileklerini ileten Yavaş’a Maltepe Pazarı’nda alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaf yoğun ilgi gösterdi.

Maltepe Pazarı esnafının sorunlarını tek tek dinleyen ve taleplerini not alan Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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