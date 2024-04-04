31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş mazbatasını aldı. Yavaş yaptığı açıklamada "Ortak akılla hareket eden bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkentlilerin rekor bir oyla yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiği Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.



Ailesiyle birlikte Ankara İl Seçim Kurulu’na gelen Yavaş, mazbatasını Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya verdi.



Mazbatayı aldıktan sonra ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Yavaş, beş yıllık hizmetinin ardından güvenini kendisini rekor oyla seçerek gösteren Başkentlilere ve parti teşkilatına teşekkür ederek, yeni dönemde de hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı sergileyeceklerini vurguladı.

“İÇİNDE İNSAN OLMAYAN HİÇBİR ŞEYE BİR KURUŞ PARA VERMEYECEĞİM”

Yavaş, sosyal belediyeciliğe de aynen devam edeceklerini kaydederek, “Gerçek belediyeciliğin bizim yaptığımız belediyecilik olduğunu; asfalt ve betondan, plastikten üretilen şeylerin asla ne bir proje, ne bir belediyecilik olmadığını söylemiştim. İçinde insan olmayan, insana yaramayan hiçbir şeye de bir kuruş para vermeyeceğim, çünkü bu para halkın parasıdır. Biz onların adına, onların verdiği parayı bütçeyi idare ediyoruz. O zaman bunu son derece dikkatli harcamamız lazım diyordum. Hep bunları anlattım. Ve çok şükür Ankara yüksek bir oyla bu güvenini belirtti ve bizim Mansur Yavaş belediyeciliği adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi” diye konuştu.

“ANKARA HALKINA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yavaş, bundan sonra da kendisine güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, “İnşallah hep beraber seçilen belediye başkanlarımızla birlikte Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekliyle, dünya başkentleriyle yarışır bir Başkent yapmak ana hedefimiz olacak” dedi.

ÖNCELİK İNSAN SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN PROJELER

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, yeni dönemde önceliğinin Tatlar Arıtma Tesisi olacağını belirterek, insan sağlığını önceleyen projelere imza atacaklarını vurguladı. Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:



“Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bize engel olan ve öncülük eden belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikâyet ettim. Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. Şimdi diyorum ki yeni seçilen rakip partiden 8 belediye başkanı var ve 1 bağımsız belediye başkanı var. İlk meclis konuşmamda yine aynı şekilde onlara 2019’da yaptığım konuşmayı yapacağım. ‘El ele verelim. Ankara halkı bizi Ankara'ya hizmet etmek için seçti. Dolayısıyla farklı partilerden seçilmemiz önemli değildir. Seçim bitmiştir. Gelin birlikte Ankara'nın tümüne hizmet edelim’ çağrımı tekrar edeceğim.”

“BEN ÇAĞRIMI TEKRAR EDECEĞİM”

Seçimden gereken derslerin çıkarıldığını umut ettiğini ifade eden Yavaş, “Daha önceki dönemde yapılanların ne kadar kötü olduğunu, Ankara halkı anlayıp onları sandıkta cezalandırmıştır. İsteğim; bu sefer elimizden tutacaklar ve birlikte çalışacaklar. Ben çağrımı tekrar edeceğim. Artık gerisini kendileri bilir” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.