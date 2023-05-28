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Mansur Yavaş: ''Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız''

Mansur Yavaş: ''Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız''
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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları sonrası açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Seçim sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;


*Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz.

*Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Ankara’da alınan her iki turdaki sonuçta bizleri yalnız bırakmadıklarını gösteren Ankaralı hemşehrilerime canı gönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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