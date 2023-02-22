Mansur Yavaş: ''Mobil çamaşırhane ve berber merkezlerimiz yola çıktı''

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği afet bölgesine mobil çamaşırhane ve berber alanlarının yola çıktığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. ABB tarafından mobil duşlar, depremzedelerin kullanımı amacıyla afet bölgesine gönderilmişti.

ABB Başkanı Yavaş, şimdi de mobil çamaşırhane ve berber merkezlerinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bilgiyi paylaşan Yavaş, "Mobil duş araçlarımızın ardından atıl otobüslerimizden dönüştürdüğümüz mobil çamaşırhane ve berber merkezlerimiz de yola çıktı. Birbirimize sımsıkı sarılıp yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini yazdı.

ABB web sitesinde yer alan bilgiye göre de, "Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri; EGO Genel Müdürlüğüne ait kullanım ömrünü tamamlamış 10 otobüsü, deprem bölgesindeki vatandaşların kullanması için mobil duş, mobil berber ve mobil çamaşırhaneye dönüştürdü.

Dönüşüm tamamlandıkça deprem bölgelerine doğru yola çıkan 6 kişi kapasiteli mobil duşların içerisinde lavabo, şampuan, sabun, saç kurutma makinesi ve havlu da yer alıyor. Depremzedelerin kullanması için gönderilen mobil berberde ise iki berber görev yapacak." denildi.