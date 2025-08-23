Mansur Yavaş: ''Mondros Limanı'ndan Sakarya Nehri'ne konferansına katıldı''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. Yılına özel düzenlenen “Mondros Limanı’ndan Sakarya Nehri’ne” adlı konferansına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılına özel tarihçi Selim Erdoğan’ın konuşmacı olduğu “Mondros Limanı’ndan Sakarya Nehri’ne” adlı konferans düzenledi. Gençlik ve Spor Daire Hizmetleri Daire Başkanlığı destekleri ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğe ile düzenlenen programa Haymana Belediyesi, Polatlı Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi de destek verdi.

Konferansa Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve birçok sivil toplum örgütü ile vatandaşlar katıldı.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda tarihseverleri bir araya getiren anlamlı programın sunuculuğunu ise Selim Erdoğan üstlendi. Selim Erdoğan’ın hazırlamış olduğu sunumla Milli Mücadelenin bağımsızlık ruhu aktırılırken, Başkentliler duygu dolu anlar yaşadı.

YAVAŞ: “MİLLİ MÜCADELE ROTASINI AYAKTA TUTACAĞIZ”

Konferansta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş milli mücadele noktalarının ayakta kalması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Ben aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği başkanıyım. Ve ilk defa bu dönemde Milli Mücadele rotasını ele aldık. Dolayısıyla Kurtuluş Harbi’nin başından sonuna kadar tüm rotalarda oralardaki belediye başkanlarıyla birlikte çalışma yaparak Türkiye'nin her yerinde milli mücadele nasıl yapılmış doğusundan batısına kadar, bu milli mücadele noktalarının ayakta kalması için çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Bunun için de elbette Selim hocam gibi yerinde bu işi inceleyen hocalarımızı, araştırmacılarımıza da çok ihtiyacımız var” dedi.

“BU MÜCADELEYİ CANLI TUTUP GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ”

Yavaş, Ankara’nın Sakarya Meydan Muharebesi'ne tanıklık ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bir diğer konu ise birkaç defa bazı yerlerde söyledim. Sözüm asla siyasilere değildi ama Sakarya Meydan Muharebesi’nin Ankara civarında yapıldığını maalesef birçok insan bilmiyor. Kent konseyi ile birlikte özellikle Sakarya Meydan Muharebesi’nin yapıldığı alanları topluca ziyaret edip oralarda nasıl bir savaş verildiğini, bizzat yerinde görmelerini istedik. Bizim de burada harp alanlarını koruma altına almamız gerekir. Ve buraların bu şekilde ziyaret edilmesine çok büyük yarar var. Eğer böyle yapmazsak köklerimizden koparsak yanı başımızda Ankara'ya kadar dayanmış düşmana karşı verilen mücadeleyi hep canlı tutup bizden sonra gelecek bütün nesillere biz bunu aktarmazsak ne olur? Çok şey olur, Lozan’ı tartışmaya başlarlar, Kurtuluş Harbi’ni tartışmaya başlarlar, Türklüğü tartışmaya başlarlar.”

Milli mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayan Yavaş, “Sonuna kadar harp coğrafyasının tamamını ayağa kaldırılıp milli mücadele rotasını ayakta tutarak gelecek nesilleri bu kutsal vatanın bize emanet edenlerin, bize güvenip bu ülkeye emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onlara layık olmaya çalışacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayatlarını bu uğurda kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, hepinize saygılar” diyerek konuşmasını bitirdi.

ERDOĞAN: “UMUDUMUZU KAYBETMEYECEĞİZ”

Sakarya Meydan Muharebesi’nin yıldönümü için “Mondros Limanı’ndan Sakarya Nehri’ne” sunumunu hazırlayan Selim Erdoğan, Sakarya Marşı’nı okuduktan sunumunu şu sözlerle bitirdi:

“22 Ağustos günü bile, bu marş söylenmeden önce bile, bu umudu içinde barından biri vardır; Mustafa Kemal Paşa… Umutsuz durumlar yoktur, umutsuzlar insanlar vardır. Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmeyeceğim diyorum çünkü bana bunu öğreten adama verdiğim bir söz var. İşte o sözü gerçekten vermek istiyorsanız 104 sene sonra sonu mutlu biten bir hikâyeyi bildiğiniz için değil en karanlık gününden bakarak verin.”