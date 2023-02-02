Mansur Yavaş muhtarları dinlemeye devam ediyor

Etimesgutlu muhtarlar ile bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “4 yıl boyunca kimseyi ayırmadan çalıştık ve devam ediyoruz. Ortak akılla hep birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Tek başımıza kararlar almıyoruz. Hayali projeler yapmak yerine muhtarlarımızın taleplerini yapmak boynumuzun borcu. Önce belediye kendi görevini yapacak” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcılık anlayışı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgutlu muhtarlar ile bir araya geldi. Yavaş, bölgede hayata geçecek projeler hakkında bilgi verirken bir yandan da muhtarların tek tek sorun ve taleplerini dinleyerek ilgili daire başkanlarına yönlendirdi.

Elvankent Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Büyükşehir Belediyesi bürokratları da hazır bulundu.

“KİMSEYİ AYIRMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

2019-2022 yılları arasında Etimesgut’un mahallelerine yapılan yatırım ve hizmetleri maliyetleriyle göstererek muhtarları bilgilendiren Yavaş,“8 Nisan’da 4 yılımız bitmiş olacak. 4 yıl boyunca kimseyi ayırmadan çalıştık ve devam ediyoruz. Ortak akılla hep birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Tek başımıza kararlar almıyoruz. Etimesgut ilçesine 215 milyona yakın ASKİ altyapı yatırımı yapılmış, bunlar ödenenler… Bir de yapımı devam eden, ödemesi yapılacaklar var” diye konuştu.

“MUHTARLARIMIZIN TALEPLERİNİ YAPMAK BOYNUMUZUN BORCU”

“Muhtarlarımızın hemen hemen yüzde 99’una yakınının taleplerini yerine getirmişiz” diyen Yavaş, şöyle devam etti:

“Görevimiz yapacağız. Boşa harcayacak paramız yok, onu biliyorsunuz. Hayali proje yok… Kanalizasyon, kaldırım, asfalt problemi en önemli işler bunlar… Belediyenin ilk yapması gereken yağmur suyu ve kanal suyunu ayırmak… Evlere sel basmasına engel olmak… Köylerimizin birçoğunda kanal açıktan akıyor. Bunlar tamamlanmadan altyapılar tamamlanmadan başka yere harcanan para haram… Benim gözümde haram… Hayali projeler yapmak yerine muhtarlarımızın taleplerini yapmak boynumuzun borcu. Önce belediye kendi görevini yapacak. Ulaşım problemi var. 2013 yılından beri bir tane otobüs almamış belediye… 400 otobüs aldık ilk taksitini ocak ayında ödedik. 4 milyon euro… İmkânım olsa 2 bin tane otobüs alırım. Çünkü otobüslerimizin birçoğu hâlâ 2009 model, bakıyoruz çalışan çalışıyor. Otobüsler eskidikçe güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Bakım parası artıyor. Öncelikle bunlara para ayırmamız lazım.”