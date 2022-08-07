Mansur Yavaş müjdeyi verdi: ABB çocuk etkinlik merkezlerinin sayısı 17'ye çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Kadın dostu başkent’ olma yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürürken ailelerin çocuklarını güvenerek teslim edeceği merkezlerin sayısını da her geçen gün artırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Çocuk Etkinlik Merkezleri kapılarını Başkentli ailelere açıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında, Ankara’nın 9 ilçesinde yer alan 17 adet Çocuk Etkinlik Merkezi’nden toplam bin 141 çocuk yararlanacak. Sosyal medya hesapları üzerinden müjdeyi veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da Çocuk Etkinlik Merkezi sayımız 0'dı, 17'ye çıkardık. 13 adet merkezimizi de en kısa sürede tamamlayacağız. Çocuklarımızın sosyal gelişimine destek olurken kadınların da iş gücüne katılmasını sağlıyoruz” dedi.

Başkentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin, dezavantajlı ve risk altında bulunan 36-66 aylık çocuklarına yönelik olarak hizmet veren ‘Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin kapıları yeni eğitim öğretim yılında Başkentli ailelere açılıyor.

Ailelere müjdeyi sosyal medya hesapları üzerinden veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da Çocuk Etkinlik Merkezi sayımız 0'dı, 17'ye çıkardık. 13 adet merkezimizi de en kısa sürede tamamlayacağız. Çocuklarımızın sosyal gelişimine destek olurken kadınların da iş gücüne katılmasını sağlıyoruz” dedi.

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARIYLA ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENECEK HEM EĞLENECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde, yaş gruplarına uygun etkinlik sınıfları, oyun odası, sağlık odası, dış oyun alanları ve yemekhane bulunuyor. Merkezlerde çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyal yaşama uyumlarını kolaylaştırmak için çeşitli programlar uygulanacak.

Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde çocukların kendini yönetme ve düşünme becerilerini geliştirmesini amaçlayan bir eğitim anlayışının yanı sıra çocukların farklı dönemlerdeki gereksinimlerini de karşılamak üzere psikolojik danışmanlık ve destek de verilecek.

Etkin ve güncel tüm eğitim modellerini kapsayacak şekilde hazırlanan oyun temelli gelişimsel eğitim programı her yıl çeşitli düzeylerde değerlendirme ve yenileme çalışmaları yapılarak uygulanacak.

MERKEZLERDEN BİN 141 ÇOCUK YARARLANACAK

Grup sorumluları, yardımcı bakım elemanları ve uzman personel kadrosuyla Ankara’nın 9 ilçesinde yer alan 17 adet Çocuk Etkinlik Merkezi’nden toplam bin 141 çocuk yararlanacak.

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi öğünüyle sağlıklı beslenme programının uygulandığı merkezler, 07.30-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Çankaya Kültür ve Çukurambar Mahallesi ile Yenimahalle İlkyerleşim ve Keçiören Kuşcağız Mahallesi’nde bulunan toplam 4 adet Çocuk Etkinlik Merkezi, 2022-2023 eğitim öğretim yılına 15 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak.

Altındağ Ziraat, Akyurt Beyazıt, Çankaya Ayrancı ile Uğur Mumcu, Çubuk Yıldırım Beyazıt, Etimesgut Atakent, Keçiören Esertepe ile Aşağı Eğlence, Sincan Yunus Emre Mahallesi ile Mareşal Çakmak, Mamak Üreğil, Yenimahalle İlkyerleşim ile Güventepe Mahallesi’nde kurulan 13 adet Çocuk Etkinlik Merkezi ise eylül ayı içerisinde hizmete girecek.