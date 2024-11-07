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Mansur Yavaş: ''Partimden istifa edeceğim dedikodularını ciddiye almıyorum''

Mansur Yavaş: ''Partimden istifa edeceğim dedikodularını ciddiye almıyorum''
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ''Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yazılı açıklama yaptı. Yavaş, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve genel başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız" ifadelerini kullandı. 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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