Mansur Yavaş sağlık çalışanlarını unutmadı! 18 yıl sonra bir ilk olacak

Eylül 2020 tarihinde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda “Unutmayacağız, unutturmayacağız. Yakında tüm Ankara bu fedakarlığa daha yakından bakacak” dedi. Başkan Yavaş’ın açıklamasının ardından Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ilk adımı atarken Sıhhiye’de yapılacak olan “Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı” temalı yarışmasının ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. 18 yıldan sonra ilk kez gerçekleştirilecek ödüllü proje yarışmasının şartnamesine www.yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, COVID-19 salgını sürecinde gece gündüz demeden özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına Başkent’te ulaşım kolaylığından sıcak çorba hizmetine kadar birçok hizmeti ücretsiz sağladı.

Başkan Yavaş, pandemi sürecinde fedakarca çalışarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına toplumun minnettarlığını göstermek amacıyla anma mekanı yapılacağını Eylül 2020 tarihinde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu. “Unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen Başkan Yavaş, “Fedakarlıkta sınır tanımadan evlerinden uzak kalıp yeminleri uğruna can verdiler. Bu kahramanlığı anlatmaya yetmez ama Covid-19 sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını ebediyen yaşatmak için anıt yarışması düzenleyeceğiz” dedi.

“Kahramanlarımızın yüzlerini hafızamıza kazıdık. Yakında tüm Ankara bu fedakarlığa daha yakından bakacak. Rahmet ve minnetle” diyerek sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti de kınayan Başkan Yavaş’ın bu açıklamasının ardından Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ilk adımı atarak “Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı” adlı proje yarışması için Resmi Gazete’de 17 Şubat 2021 tarihinde ilana çıktı.

18 YIL SONRA DÜZENLENEN İLK PROJE YARIŞMASI

Türkiye’de yarışmalar tarihi içerisinde akademik birikimin etkin kullanımı ve kent konseylerinin kolaylaştırıcılığı açısından gönüllülük ve tartışma ortamı oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına yönelik vefa niteliğinde özel bir mekan hazırlanması için 18 yıl sonra ilk kez proje yarışması düzenleyecek.

“Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı” yarışması ile sağlık emekçilerinin insanlığın karşılaştığı en büyük salgınlarından birisi ile mücadele sürecinde gösterdiği insanüstü özveri karşısında toplumun duyduğu şükran ifade edilecek. Büyükşehir Belediyesi 2003 yılından sonra ilk kez düzenleyeceği proje yarışmasıyla; Başkent Ankara’nın biriken sorunlarının uzmanlık alanlarında yetkin kişilerce yönlendirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

AKADEMİK KURUL GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE ÇALIŞACAK

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı bundan sonra hem Başkent Ankara’da hem de Türkiye’deki diğer kentlerde ortak akıl ve diyaloğa dayalı kentsel ve mimari problem tanımlama ile proje üretme pratiklerine yarışmalar düzenleyerek katkı sağlamayı planlıyor.

Ankara Kent Konseyi’nin katkıları ve Başkan Yavaş’ın daveti üzerine oluşturulan 11 kişilik Akademik Danışma Kurulu gönüllülük esasına göre çalışacak.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Ödüllü yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi veren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şu açıklamalarda bulundu:

“Yaklaşık 20 yıllık bir süre içerisinde yarışma yapılmadığı için kurumsal kültürümüz maalesef yoktu. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi bünyesinde kurulan mimarlık kültür ve planlama grubu var. Öncelikle üniversitelerden oluşan akademik bir kurul oluşturduk. Akademik Kurul tamamen gönüllülük esasına göre işleyen bir yapı. Uzun yıllardır Ankara'ya katkı vermek isteyen, Ankara'yı düşünen bu grupların projelerde desteğini alalım istedik. 2020 sonbaharından beri kurulla beraber dijital ortamda toplantılar yaparak, Ankara’daki yarışma süreçlerini oluşturduk. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle çalıştılar, şehit olanlar oldu. Hem onları unutmamak hem de adlarını gelecek nesillere aktarmak için ‘Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı’ adıyla ulusal ve tek kademeli bir yarışma düzenledik. Yarışma süreci tamamlandıktan sonra Sayın Mansur Yavaş’ın da katılacağı bir törenle ödüller verilecek. Birinci gelen projenin uygulama çalışması da başlatılacak.”

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN ÖZEL MEKAN SIHHİYE BÖLGESİNDE YAPILACAK

Proje alanı olarak “Sıhhiye” bölgesi seçildi.

Hıfzıssıhha, Eski Sağlık Bakanlığı ile Abdi İpekçi ve Kurtuluş Parklarının bulunduğu alan sağlık çalışanlarını hatırlatacak özel bir alana dönüştürülecek. Peyzaj mimarlığı ve mimarlık gibi sanat dallarından ortak çalışmaları kapsayacak mekan için hazırlanacak projenin etki alanı ise Sıhhiye Pazar Alanı ve Aksu Caddesi'nin bir bölümünü içine alacak şekilde Abdi İpekçi Parkı'ndan Kurtuluş Parkı'na kadar uzanacak.

YARIŞMA İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca yürütülen ve ücretsiz başvuru sürecinin başladığı yarışmanın şartnamesi 17.02.2021 tarihinden itibaren ‘www.yarismayla.ankara.bel.tr’ internet adresinde yayımlandı.

Yarışma tüm tasarım disiplinlerinden meslek insanlarının ve sanatçıların katılımına açık olarak düzenlenirken, katılımcılar arasında ilgili meslek odasına üye mimar, şehir plancısı veya peyzaj mimarı bir ekip üyesi bulundurulması şartı da aranıyor.

Anıt yarışması için projelerin elden 17 Mayıs’a kadar, kargo ile ise 19 Mayıs’a kadar teslim edilmesi gerekiyor.