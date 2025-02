Mansur Yavaş ''Sağlıkla Geleceğe Yürüyenler Paneli''ne katıldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, daha hareketli, bilinçli ve sağlıklı bir geleceğe ulaşmak için ABB Konferans Salonu’nda, Dünya Obezite Günü kapsamında düzenlenen ''Sağlıkla Geleceğe Yürüyen Şehirler Paneli ve Resim Sergisine'' katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Dünya Obezite Günü kapsamında, Sağlıkla Geleceğe Yürüyen Şehirler Paneli ve Resim Sergisi düzenledi.

Panelde; Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın, “Obezite Neden Hastalık?”, Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, “Şişmanlık Kalp Sağlığımız İçin Ne Anlama Gelir?”, Prof. Dr. Levent Sütçigil, “ Obezite ve Psikiyatrik Bozukluklar” ve Dr. Dyt. Banu Salman ise “İyi Beslen, İyi Hisset, İyi Yaşa” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

“KENTLERİN PLANLANMASINDA İNSAN SAĞLIĞI VE HAREKETLİLİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, panelde yaptığı konuşmada, kent planlamasında yalnızca konforun değil, insan hareketliliğinin de gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak "Kentlerin planlanmasında şehir plancılarının ve mimarların insan sağlığını ve hareketliliğini de göz önünde bulundurması gerekiyor. Yaşam tarzımız, araba ile eve gitmek, garaja girmek, asansörle çıkmak ve gün boyunca bin adım bile atmamak üzerine kurulu. Toplu ulaşım tercih edildiğinde ise insanlar daha fazla yürür, birbirleriyle daha fazla etkileşim kurar ve kent hayatı canlanır" dedi.

Yavaş, konuşmasında obezitede akran zorbalığı ve toplumsal bilincin önemine de değindi. Yavaş, Avrupa'daki uygulamalardan örnek vererek, şöyle konuştu:

"Gençlik merkezlerinde çocuklar serbest bir ortamda vakit geçiriyor, birbirlerine zarar vermemeleri dışında herhangi bir kısıtlama getirilmiyor. Akran zorbalığına karşı sert kurallar uygulanıyor ve bu sayede hoşgörü ortamı sağlanıyor. Toplumun her kesimi bu konuda sorumluluk alıp bilinçlenmeli.

“SPOR YAPMA HAKKI TEMEL İNSAN HAKLARINDANDIR”

Ankara'da yapılan bisiklet yollarına ilişkin konuşan Yavaş, "Kentte bisiklet yolları oluşturuyoruz ancak bunların kullanımını arttırmak için toplumsal farkındalık oluşturmalıyız. Bazı sürücüler, bisiklet yollarının gereksiz olduğunu düşünerek bu alanları işgal ediyor. Oysa ki, bisiklet kullanımı gelecekte hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük önem taşıyor. Bu bilinç yerleştirilmeli" dedi.

Yavaş, sağlıklı kent yaşamını desteklemek için Ankara'da büyük park projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Birleşmiş Milletler, spor yapma hakkını temel insan haklarından biri olarak kabul ediyor. Bu nedenle biz de Ankara'da yeşil alanları arttırıyor, insanlara spor yapabilecekleri alanlar sunuyoruz. Bu parklar sadece dinlenme alanları değil, aynı zamanda vatandaşın hareket etmesini teşvik eden merkezler olmalıdır" diye konuştu.

“HAREKETSİZLİK VE EKRAN BAĞIMLILIĞI, İLERLEYEN YAŞLARDA CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR”

Ekran bağımlılığı konusuna da değinden Yavaş, çocukların teknolojiye olan bağımlılığının gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek "Bir çocuk meclisi ziyaretimizde, çocuklardan biri elindeki tabletten başını kaldırmadan fotoğraf çektirdi. Bu, çocukların teknolojiye ne kadar bağımlı hale geldiğini gösteriyor. Hareketsizlik ve ekran bağımlılığı, ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YAMAN: “TÜRKİYE’DE OBEZİTE ORANI ÇOK YÜKSELDİ”

Panelde konuşan Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, obezite konusundaki farkındalığın önemine dikkat çekerek, “Obezite çok önemli bir konu ve yasama tarafında olan bizler için de çok önemli bir konu. Hem bir hekim olarak hem de toplumsal yaşamın içinde her anında hissettiğimiz obezitenin farkındalığına hakikatten bizler de çok önem veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak parti programımızda yer alan koruyucu hekimlik, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi obezite için de geçerli. Özellikle birinci basamak aile sağlık merkezlerinin yapılanmasını değiştirerek ve her birine diyetisyen, fizyoterepist, sosyal hizmet uzmanı gibi sağlık meslek gruplarını çeşitlendirerek bölgedeki kayıtlı nüfusu azaltarak, gerçekten bölgenin taranması, bilincin artırılması, hem egzersizin hem de beslenme programlarının daha ciddi yapılması açısından koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine inanıyoruz ve bizler obeziteyi bu program doğrultusunda azaltabilmek için mücadele etmeyi planlıyoruz. Gerçekten Türkiye’de oranlar çok yükseldi bir de bir tek şuna vurgu yapacağım yaşlanan kadınlar içinde çok önemli biliyorsunuz bugün doğan bir kızımız 80 yaşına kadar yaşayabiliyor kadınlar için beklenen yaşam süresi 80 ve kadınlar 65 yaş sonrası obezite kadınlar için çok daha büyük bir problem o yüzden onlara da ağırlık vererek bu programı hayata geçirmek için biz de bunun mücadelesini vereceğiz mecliste herkese teşekkür ediyorum” dedi.

YALÇIN: “MİNİK ADIMLARLA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİZ”

Panelde, “Obezite Neden Hastalık?” konulu sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın, “Obezitenin bir hastalık olduğunun farkına varmak, obeziteyi önleyebileceğimiz adımları ve obeziteyi önlemenin ne kadar ve ne derece önemli olduğunu görebilmek için ve bu konuda farkındalık yaratabilmek için bunları konuşacağız ve her birimiz kendi çapımızda büyük değişiklikler yapabileceğimizi göreceğiz” diye konuştu.

BOZBAŞ:“KALBİMİZİN ÖZEL BAKIMA İHTİYACI VAR”

“Şişmanlık Kalp Sağlığımız İçin Ne Anlama Gelir?” konulu sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, “Kalbimizi iki yönüyle düşünmek gerekiyor, ilki mekanik bir organ, vücudumuzun motoru. İkincisi, kalbimiz aynı zamanda bir his organı, biz bir yakınımızın mutluluğunu yürekten kutlarız. Heyecanlandığımız zaman mutlu bir olayla karşılaştığımız zaman kalbimiz pırpır eder işte bu da kalbimizin his yönüdür. Gerek mekanik olan gerek de his organı olan kalbimizin özel bakıma ihtiyacı var” dedi.

SALMAN: “FARKINDALIK YARATMAK TÜM DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

İyi Beslen, İyi Hisset, İyi Yaşa konulu başlıklı konuşmacı Diyetisyen Dr. Banu Salman:

“Konumuz obezite ve 4 Mart Dünya Obezite Günü önemli bir gün çünkü obezite dünyada hızlıca artan, özellikle gelişme çağındaki çocuklarımızı etkileyen önemli bir sağlık sorunu ve ne kadar hastalığa da sebep olduğunu hep birlikte gördük. Bu konuda her birimize önemli görevler düşüyor, her birimizin üzerinde aldığı sorumlulukla bir yanındakini bu konuda farkındalık yaratmasını sağlamak aslında çok önemli olacak geleceğimiz için ve tüm dünya için. Bizi sonsuz yüreğiyle destekleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a yine Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanımız Mustafa Ünsal ve değerli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum.”