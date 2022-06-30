Mansur Yavaş sahnede seymenlere eşlik edip, Ankara Havası oynadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 3'üncü yıl lansmanının sonunda sahnede seymenlerin oyununa eşlik etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevdeki 3'üncü yıl lansmanının sonunda sanatçı Tan Taşçı konser verdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş da sahneye çıkarak bir süre seymenlerin oyununa eşlik etti.