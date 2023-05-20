Mansur Yavaş: ''Sahte video ve afişleri piyasaya sürüyorlar. Yalan konuşup iftira atıyorlar''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'teki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde yaptığı açıklamada "Biz unutmadık; düne kadar bu teröristlerle iş birliği yapanları, şehirlerimizi teröristler için silah deposuna döndürenleri" dedi.

Ankara’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği’nde Sıla konseri ve Çankaya Belediyesi tarafından Anıtpark’ta Ceza konseri düzenlendi. Kentte, kutlamalar kapsamında düzenlenen konserlere Ankaralılar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

“DÜNYAYA NAM SALMIŞ NİCE TÜRK HAKANLARININ TORUNLARIYIZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen Sıla konserine eşi Nursen Yavaş ile birlikte katılan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konserin başlamasından kısa süre sonra bir konuşma yaptı.

Yavaş şunları söyledi:

“Mustafa Kemal Paşa'nın, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı hürriyet yürüyüşünün 27 Aralık'ta Ankara'da 35 bin kişinin coşkuyla karşılamasıyla sonuçlandırdığı bir kentte işte böyle bir coşku yakışırdı. Tarih boyunca karanlığın yerine aydınlığın, suskunluğun yerine coşkunun, mutsuzluğun yerine umudun hakim olduğu bir kente, Başkente bu coşku yakışırdı. Bizler hakkı gözeterek dünyaya nam salmış nice Türk hakanlarının torunlarıyız.

Şu anda bin yıldır hüküm sürdüğümüz adaleti, hürriyeti, istiklali ve istikbali sağladığımız Anadolu'nun en değerli merkezindeyiz. Burası Ata'mızın emaneti. Kendi mülküyken bize bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği'nde, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bizlere bu coşku yakışırdı. Unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk bir bataklık olan bu araziyi, işte sizin bulunduğunuz yerleri gezerek bu hale getirmiş ve Ankara halkına hibe etmişti.

“HALK MEVCUT İKTİDARIN YÖNETİM ANLAYIŞINA ONAY VERMEDİ”

Tarihi bir seçim sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Birinci turda Türk halkı mevcut iktidarın yönetim anlayışına onay vermedi, güvenoyu vermedi. Ama öyle bir seçim yaşıyoruz ki bizim vergilerimizle devletin tüm imkanları kullanılıyor. Bu da yetmiyormuş gibi sahte video ve afişlerle algı yaratılmaya çalışarak yaşadığımız enflasyon, pahalılık, mülteci, uyuşturucu sorunu gibi birçok sorunumuz maskeleniyor, unutturulmak isteniyor. Biz bunu 2019 Yerel Seçimlerinden önce Ankara'da yaşamıştık. Kurdukları rant imparatorluğunun devam etmesi için halkı korkutmuş, su sayaçlarını PKK'lıların okuyacağı iftiraları atılmıştı. Ankaralı hemşehrilerim bunların hiçbirisine kulak asmadı. O yetmedi. İstanbul'da da seçimi kazanmak ve kendilerine oy istemek için aynı senaryo oynandı.

“SÜRECİ AKLIMIZDAN ÇIKARMADIK”

Bingöl'de 33 askerimizi şehit eden namert pusuyu planlayan teröristi, Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkardılar. O yetmedi. Bebek katilinden, İmralı'dan mektup getirip kendilerine oy istediler. Bundan medet umdular. Ama bu çirkin senaryoları İstanbul halkı dinlemedi. Şimdi de aynı çirkin kampanyayı bütün Türkiye'de sürdürüyorlar. Seçimi kazanmak, algıları değiştirmek için sahte video ve afişleri piyasaya sürüyorlar. Söylenmemiş sözleri yalan konuşup iftira atıyorlar. Biz unutmadık. Düne kadar bu teröristlerle bu iş birliği yapanları, şehirlerimizi teröristler için silah deposuna döndürenleri, bu süreci aklımızdan çıkarmadık.

“VATANDAŞLARIMIZI TERÖRLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAKLA SUÇLAYAMAZSINIZ”

Halkı kutuplaştırarak, ayrıştırarak Millet İttifakı'na oy veren 24 milyona yakın vatandaşımızı terörle iş birliği yapmakla suçlayamazsınız. Hem ‘85 terörist kaldı, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' diyeceksiniz hem de terör örgütünün bu şekilde propagandasını yapacaksınız. Halbuki siz 2002'de iktidarı aldığınızda terör sıfırdı. Bugün ise sizin terör politikalarınız nedeniyle bu hale geldik ama üzerinize hiç suç almıyorsunuz. Başkasına atıyorsunuz. Biz buna izin vermeyeceğiz.

“KREDİ KARTLARINDAKİ NAKİT AVANS ÇEKMEYİ BİLE KALDIRDILAR”

Sınırlarımız delik deşik olmuş. Gençlerimiz hayal dahi kuramazken mültecilere bakıyoruz, şehirlerimizde yabancı mafya grupları türemiş, çatışmalar oluyor. Bir de hala bugün bile ısrarla onları geri göndermeyeceklerini söyleyenler var. Biz her şeyin farkındayız. Görülüyor ki ekonomi dibe vurmuş. Dün hatırlıyor musunuz? Kredi kartlarındaki nakit avans çekmeyi bile kaldırdılar. Sonra fark ettiler büyük tepki var. Akşam geri adım attılar ama bilin ki 28 Mayıs'tan sonra gerçek gündeme döneceğiz.

“BUNLARLA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

28'inden sonra bunları yaşayacağız. Neyle karşı karşıya kaldığımızı bu sabah gördük. Belli ki seçimden sonra bunlar yapılacak. Ülkemize yaklaşan ekonomik faaliyeti görüyoruz. Bu gerçeğin üzerini yalanlarla örtmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Biz buradayız. Net söylüyorum. Askerimizi, polisimizi ve masum halkımızı şehit eden PKK'ya da domuz bağıyla insanları öldüren Hizbullah'a da IŞİD'e de milletin başına bela ettiğiniz FETÖ'ye de karşıyız ve bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizler ezelden beri teröriste terörist, katile katil deriz.

“BİR DAHA BU KONSERLERİ RAHAT RAHAT YAPABİLECEK MİYİZ, DOĞRUSU HİÇ EMİN DEĞİLİM”

Büyük Türk gençliği. Seçimden sonra iktidar devam ederse bu anlayış değişmeyecek. Yaşadığınız günleri sorgulayın. Bakın bugün burada konser yapabiliyoruz. Ama hatırlayın Türkiye'nin birçok yerinde, sudan bahanelerle, birilerinin talepleriyle konserler yasaklandı. Eğlenmeniz yasaklandı. Okullardaki mezuniyet törenleri yasaklandı. Eğer iktidar değişmezse bir daha bu konserleri rahat rahat yapabilecek miyiz, doğrusu ben hiç emin değilim.

“GENÇLİĞİNİZİ YAŞAYAMADINIZ, HAYALLERİNİZİ ÇALDILAR”

Gençler, çok şey istiyorsunuz, çok şeyi hak ediyorsunuz. Çünkü liyakatın olmadığı, torpilin zirve yaptığı bir dönemde hayatınızı dolu dolu yaşayacakken gelecek hayalleri dahi kuramıyorsunuz. Haklısınız, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Gençliğinizi yaşayamadınız. Sizden hayallerinizi çaldılar. O halde artık ayağa kalkma vakti geldi. Hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma lüksü yok. Burada en büyük görev sizlere düşüyor. Sıfırdan, yeniden başlayan bir seçimde, geleceğinizi kurmak ve kurtarmak sizin ellerinizde. Ailelerinize, komşularınıza, arkadaşlarınıza gidin. Oy kullanmayan ya da farklı yerlere oy verenlerle konuşun. Hayallerinizi gerçekleştirmek için sadece 9 günümüz var. Sizden 9 gün daha yorulmanızı istiyorum.”