Mansur Yavaş, Sinan Oğan'ın Kılıçdaroğlu'na teklifini açıkladı

Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan‘ın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan makam talep ettiğini söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yenmek için seçime giren Sinan Oğan yüzde 5’lik oy alında ikinci tura kalamadı. Seçim sonrası için açıklama yapan Sinan Oğan “Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı.” dedi.

MANSUR YAVAŞ: SİNAN OĞAN MAKAM İSTEDİ

ABB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı ikinci turunda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan’ın 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan makam talep ettiğini söyledi.

Mansur Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:

Hayır @DrSinanOgan bey, Sn. @kilicdarogluk ‘dan makam talebiniz oldu. Hem de “Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem” dediniz. Cumhur İttifakı’ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum.

Sn. @DrSinanOgan ,Sn.@kilicdarogluk ile görüşmeyi yaptığınızda TBMM’deki tablo belli olmuştu, böyle bir konuşma da gerçekleşmedi. Baştan bu kanaatte olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi.

Hayır @DrSinanOgan bey,



Sn. @kilicdarogluk'dan makam talebiniz oldu. Hem de "Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem" dediniz.



Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum. https://t.co/oRAFNwcNmA — Mansur Yavaş 2023 🫶🏻 (@mansuryavas23) May 26, 2023