Mansur Yavaş sosyal medya vandallarına böyle isyan etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Büşra Hemşire arasında geçen aşure diyalog sonrası Kaan Altınok isimli bir şahıs Büşra Hemşire’yi tecavüz imasında bulunarak tehdit etmişti.

Yavaş’tan yaşanana tepki geldi. Yavaş, kendisine “Başkanım beni evlat edinebilir misiniz?” diyen Aybüke isimli bir Twitter kullanıcısına “Sevgili Aybüke, sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum. Sevgi, kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım” yanıtını verdi.