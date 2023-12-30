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Mansur Yavaş Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin sokağını Atatürk posterleriyle donattı!

Mansur Yavaş Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin sokağını Atatürk posterleriyle donattı!
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Süper Kupa Finali’nin iptaline tepki olarak Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağı Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile donattı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Fenerbahçe ile Galatasaray takımları arasında oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa Finali’nin Suudi yetkililerin takımların sahaya Atatürk pankartı ve Atatürk tişörtleriyle çıkmasına izin vermemesi nedeniyle iptal edilmesine yönelik tepkiler giderek artıyor.

 Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) de Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağı Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle donattı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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