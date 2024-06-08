Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi.

Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı Birlik Meclisi 2024 Yılı Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi. Pendik'te bir otelde düzenlenen programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Tarihi Kentler Birliği Meclis Üyeleri oylarını kullanarak yeni dönem başkanlık ve yönetimini seçti. Başkanlık seçimleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk arasında gerçekleşti.

İLK KEZ REKABETLİ BİR SEÇİM OLDU

Yavaş, 495 oy alarak Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Seçimlerin ardından konuşan Yavaş, Kültürümüzü koruyoruz. Kültürün korunması, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmayı, kültürün yok olmamasını sağlıyor. Bir yandan da turizm ve istihdam sağlıyor. Bu yönleriyle çok çok önemli, hayırlı olsun diyorum. Daha önceden pek böyle rekabetli bir seçim olmuyordu ilk defa oldu dedi.

ANKARA'NIN BUNA İHTİYACI YOKTU

221 oy alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise Ankara'nın buna ihtiyacı olmadığını belirterek Şükürler olsun Ankara dimdik ayakta. Bugün dünyanın 3'üncü büyük şehri olan, tarihteki Antakya'mızın yerle bir oluşunda, burada siyaset güdülmemeliydi diye düşünüyorum. Takdir milletimizindir, delegelerimizindir, başkanlarımızındır. Hayırlısı olmasını diliyorum dedi.

Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan, birliğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfı'mızın Prof. Dr. Metin Sözen hocamızın önderliğinde 2000 yılında 52 üye belediye tarafından kuruldu. Tabi esas gayemiz bizim bütün ülkemizin bütün vatandaşlarımızın ortak paydası kültürümüz. Kültür bizim ortak paydamız. Dolayısıyla Tarihi Kentler Birliği de ülkemizin bütününde tarihi ve kültürel mirasın korunması yaşatılması, bütün vatandaşlarımızın ve kamu görevlilerimizin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitiminden restorasyon tekniklerine kadar birçok alanda çalışmalar yaptık diye konuştu.

İMAMOĞLU TEBRİK ETTİ

Sosyal medya hesabından Yavaş'ı tebrik eden İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum"