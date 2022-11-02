Mansur Yavaş Techbridge Akademi sertifika töreninde gençlerle buluştu

Ankara’da bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Ansera TechBridge Akademi’de başlatılan kursları başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifikalarını ABB Başkanı Mansur Yavaş verdi. Törende gençlere seslenen Yavaş, “Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bilişime gerçekten fazlasıyla önem veriyoruz. Burada aldığınız eğitimi önce kendiniz için Ankara’mız ve ülkemiz için kullanırsınız; verimini de hep beraber görürüz” dedi.

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Ansera TechBridge Akademi’de 22 farklı üst düzey alanda verilen ücretsiz “Akademi Ankara” eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifika töreni düzenlendi.

Törene katılarak gençlere Ansera TechBridge Akademi’de bulunan greenbox stüdyosunda sertifikalarını veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ayrıca Ansera TechBridge Akademi’de yapılan çalışmaları da inceleyerek bilgi alan Yavaş, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

“GERÇEKTEN FAZLASIYLA ÖNEM VERİYORUZ”

Ankara’da teknolojiyi belediye hizmetlerinde kullandıklarını söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bilişime gerçekten fazlasıyla önem veriyoruz. Bu belki benim kendi kişiliğimden de kaynaklanıyor. Beypazarı Belediyesine ilk defa aday olduğum zaman yapacağım bütün projelerin görsel olarak vatandaşa anlatılması onların hayal etmesini sağlanması ile başlayan bu merak, daha sonra gittikçe gelişti ve belediye hizmetlerinde kullanmaya başladık. Yine Ankara'da da belediye hizmetlerinde kullanıyoruz” dedi. Yavaş, şunları söyledi:

“Son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı biliyorsunuz birçok gencimiz yurt dışına gitmek istiyor. Türkiye'de yeterli çalışma alanı bulamıyor. Ankara'da ise 400 bin kadar üniversite öğrencisi yanında Ankara’nın oldukça gelişmiş ve ihracata dayalı sanayisi de var. Mezun olan gençlerimize daha üst düzey eğitimi verelim onları Ankara’daki sanayicilerle ve iş dünyasıyla bir araya getirelim, onların hem dünyayla rekabetine katkıda bulunalım hem de burada yetişen değerli beyinlerin yurt dışına çıkmasını engelleriz. Ayrıca, iyi bir eğitim almalarına, iyi bir hayat sürmelerine ve iyi bir kazanç elde etmelerine katkısı olur.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmaların da devam ettiğini belirten Yavaş, “Belediye olarak yarışma açtık. 15 Kasım’da süresi sona eriyor. O yarışmaya da katılmanızı dilerim. Eğer katılırsanız ve güzel ürünler çıkarsa hem siz kazanırsınız hem de Ankara halkı kazanır. Tebrik ediyorum hepinizi… İnşallah burada aldığınız eğitimi önce kendiniz için, Ankara’mız ve ülkemiz için kullanırsınız; verimini de hep beraber görürüz. Eğer bu konuda ülke çapında, dünya çapında başarılı olanlar olursa bizimle irtibata geçsin. Hem sizinle övünelim hem de buradaki başarıyı bütün insanlara duyuralım. Sizden sonra gelen gençlere de bir teşvik olsun. Yeni başlayacaklara da başarılar diliyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.”

EĞİTİME GENÇLERDEN TAM NOT

Ansera TechBridge Akademi’de düzenlenen “Akademi Ankara” eğitimine katılan gençler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ayçanur Demirkaya: “Öncelikle bu eğitim herkes için çok faydalı oldu. Burada metaverse ve oyun teknolojileri eğitimi aldık. Ben endüstriyel tasarım öğrencisiyim. O yüzden 3D programlama konusunda çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Metaverse gibi yeni bir kavramın tanıtılmasına da Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkıları için çok teşekkür ediyoruz.”

-Selçuk Turgut: “Youtube’da çocuk kanalım var. Bununla ilgili bir çocuk karakteri yapmak istiyordum. 3 boyutlu karakter eğitimi olduğunu gördüm. İnternetten başvuru yaptım. Kabul edildim ve eğitimimi aldım. Bizim için çok güzel bir eğitim oldu. Artık kendi karakterimi oluşturma imkânına eriştim. Böyle bir eğitimin belediye tarafından ücretsiz verilmesi bizim için çok önemliydi. Bize bir fırsat verildi ve bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmek istiyorum. Burada almış olduğumuz eğitimi anlatan bir tanıtım filmi hazırlamak istedim. Hocalarımın verdiği bilgilerle güzel bir film hazırladım. Çünkü burada verilen eğitimi en şekilde herkese anlatmak istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sertifikamızı alıyoruz. Çok mutluyuz.”

-Özlem Erdal: “3 boyutlu modelleme eğitimi aldık. Üstüne tasarım modelleme eğitimi aldık. En sonunda oyun tasarımları eğitimi aldık. Aslında bizim için zorlu bir süreçti. Aynı zamanda bir buçuk ayda neler yapabileceğimizi de gösterdi. Dolayısıyla çok eğlenceli ve öğreticiydi. Teşekkür ederiz.”

-Berk Sarı: “Ankara Büyükşehir Belediyesine bize bu eğitimi sunduğu için teşekkür ederim. İstediğim amacıma ulaştım. Eğitimlerin ardından staj programına katıldım. Kendimi eksik hissettiğim konularda kendimi tamamladım. Bu yüzden gerçekten teşekkür ederim.”

-Doruk Demirçeşmesi: “Bu eğitimi alan muhtemelen en genç öğrenciyim. Sertifikamı da aldım. Başkanımıza bize bu imkânları sağladığı çok teşekkür ederim. 3 boyutlu tasarım eğitimi ve oyun yapmayı öğrendim. Çok mutluyum.”