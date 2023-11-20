Mansur Yavaş Travelexpo'da Ankara'yı anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen Travelexpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na konuşmacı olarak katıldı. Ankara’nın turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yavaş, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde ve tarihi alanlarda hayata geçirilen projeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen Travelexpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na konuşmacı olarak katıldı.

“ANKARA’DA DA TURİZMİN YAPILABİLECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Tarihi Kent Merkezi’ni yeniden ayağa kaldırdıklarını söyleyerek, “Ankara’da var olan kültürün ortaya çıkarılmasıyla Ankara’da da turizmin yapılabileceğini iddia etmiştik. Bizden önceki dönemde Ankara Kalesi’nde bir kısım çalışmalar vardı. Ulus’ta yaptığımız çalışmalar şu; hem kuruluşun ve kurtuluşun kalbi Cumhuriyet Dönemi eserleri var aynı zamanda Romalılara kadar giden eski tarihi eserler var. Bunların birçoğunu bitirmiş durumdayız. Şu anda eski meydan da bulunan 1975 yılında yapılan çarşı sağlam olmadığı gerekçesi ile yıkıldı ve oraya yeni bir kent meydanı yapıyoruz. Orada bulunan Eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Binası’nın içi şu anda yapılıyor bu ayın sonunda bitecek. Oraya EGO Genel Müdürlüğü taşınacak ve 900 personel gidecek. Ulus Çarşısı’nın 3. katını teknoloji merkezine çevirdik, diğer katta ise yeni avukatların ofis olarak kullanacağı bir ortam oluşturduk. Bir bölümünü de Sosyal Bilimler Üniversitesine veriyoruz. Amacımız, oradaki profili değiştirmek ve bu alanlara bir el atılmazsa tam bir çöküntü alanı olacak. Oysa burası Ankara’nın hafızasının olduğu yer. Sadece Cumhuriyet Dönemi değil, eski yıllara kadar… Anafartalar Çarşısı’nı da yeniden elden geçirdik. Çünkü onun içerisinde ünlü sanatçılarımızın eserleri var. Ankara’ya gelen herkesin ilk gittiği yer Anafartalar Çarşısı, tamamıyla yeniledik ve esnafa orayı da teslim ettik. Ulus Çarşısı’nda da çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda da Ulus Hali’ni yeniliyoruz ve o da bu ayın sonunda bitmiş olacak. Posta Caddesi’ni ve Çıkrıkçılar Yokuşu’nu ihale ediyoruz. Bentderesi’ne inerken de orada Roma Yolu yapılıyor ve oradaki Roma Tiyatrosu da bitti ve Arkeopark’taki bütün eserleri ortaya çıkardık. Aynı zamanda kazı çalışmaları da devam ediyor. Hıdırlıktepe için bir Cumhuriyet Anıtı için başvuru yaptık ve ilerde finiküler aracılığıyla çıkılacak oraya Hıdırellez Tepesi de var içerisinde. Hacı Bayram’ın önünde yapılan bir inşaat var bizden önceki dönemde başlatılan, onu içine almak suretiyle kocaman bir meydan ve kenarından eskisi gibi akan bir dere görüntüsü olan bir meydan haline getiriyoruz ki turist otobüsleri oraya gelebilsin. Ankara Kalesi İç Kale’de de 2. etapta çalışmalarımız bitti, 3. etap ihale edildi. Ankara Kalesi’ne çıkınca artık orada eski bir bina görmeyeceksiniz ve oradaki kültürde aynen yaşatılacak. Bu yerel kültürün yaşatılması açısından da önemli” ifadelerini kullandı.

“ANKARA'NIN TURİZM POTANSİYELİNİ ZENGİNLEŞTİRMEK İÇİN ELBİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Yavaş, “Hep birlikte, Ankara'nın turizm potansiyelini zenginleştirmek ve bu alandaki gelişmelere yön vermek için elbirliğiyle çalışacağımıza inanıyorum” diyerek şunları söyledi:

“Çeşitli müzeler açmak suretiyle Ulus’un tamamını bir gezi alanı yapmak istiyoruz. Eski kent merkezini tamamen yenilemiş olacağız. Bu ayın sonunda Ulus trafiğinin yerin altına alınması projesi de bitmiş olacak. İnşallah proje kabul edilirse önümüzdeki dönem Gençlik Parkı’nın önünden yerin altından geçirmek suretiyle tam bir meydan olacak. Şu anda ışıklandırma projesi yapılıyor ve Kızılay’a kadar burayı ışıl ışıl yapacağız. Dolayısıyla akşam vaktinde de Ankaralıların gelip gezdiği bir yer olacak. Eğer Ankara’da turizmin olmasını istiyorsak Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün mutlaka okullarda yerel tarih dersi vermesi lazım. Önce Ankara’da yaşayanlar Ankara’yı tanıyacak sonra başkalarına aktarmaları kolay olacak. Termal turizminde geliştirilmesi için çalışmalarımız, projelerimiz ve görüşmelerimiz devam ediyor. Her ne kadar Ankara’ya turist gelmez deniliyorsa da görüyorum ki buna inanmış 200 kadar kuruluşun katıldığı iş birliği yaptığı ortak akılla bu işi ayağa kaldırmak isteyen insanlar oldukça her şey başarılabilir.”

“ANKARA’NIN 2 TANE MÜCEVHERİ VAR”

Ankara’nın artık tüm Dünya tarafından bilinen 2 önemli mücevheri olduğunu belirten Yavaş, “Ankara’nın 2 tane mücevheri var ve bunlar UNESCO Kültür Miras Listesine girdi. Gordion ve Aslanhane Camii 3 tane daha var birisi Beypazarı olmak üzere... Bunlarda listeye girdiği zaman Ankara’da turizm canlanacaktır. Ben başaracağımıza inanıyorum. Bu kadar inanmış insanın başaramayacağı bir şey yok. İnşallah bu işi başardığımız günleri de görür ve Ankara’daki turizmi daha nasıl ayağa kaldırabiliriz tartışacağımız günlere geliriz inşallah” dedi.

Mansur Yavaş konuşmasının ardından, Travelexpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda kurulan stantları tek tek gezerek, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

NOT: Haber ve haberle ilgili fotoğraflar mail adreslerine gönderildi, görüntüler ise “FTP” adresine konuldu. (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)