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  4. 25 Aralık 2020 08:58

Mansur Yavaş tüm Ankaralılardan özür diledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş kar yağışı nedeniyle kentin bazı noktalarında sıkıntı yaşanması üzerine açıklama yaptı: Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Önlemlerimizi alıyoruz.

Mansur Yavaş tüm Ankaralılardan özür diledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kentteki kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

Kara hazırlıksız yakalanan Ankara'da, belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmalarına rağmen bazı cadde ve sokaklar buz tuttu ve zincirleme trafik kazaları yaşandı.

"BAHANE ÜRETMEDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan anlar için Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim" dedi.

 
 

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