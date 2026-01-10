  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Mansur Yavaş: ''Türkiye'de en güçlü kurum belediyeler''

Mansur Yavaş: ''Türkiye'de en güçlü kurum belediyeler''

Mansur Yavaş: ''Türkiye'de en güçlü kurum belediyeler''
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin ''Afetlere Dirençli Kentler ve Toplumlar'' paneline katıldı. Afetlerle mücadelede belediyelerin rolüne dikkat çeken Yavaş, 6 Şubat depremlerine işaret ederek, ''Türkiye'de şu anda en güçlü kurum büyükşehir belediyeleri ve diğer büyük belediyelerimiz. Tüm belediyeler deprem bölgesine koştu ve gücü yettiği kadar oralarda çalışmalar yaptı. Gerçekten başarılı çalışmalar'' dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin “Afetlere Dirençli Kentler ve Toplumlar” başlıklı paneli, Ankara’da yerel yönetimlerin geniş katılımıyla düzenlendi.

Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen panelde, yerel yönetimlerin afetlere hazırlık, risk azaltma ve kurumlar arası koordinasyon kapasitesinin güçlendirilmesi ele alındı. Panele; akademisyenler, merkezi ve yerel yönetim temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

YAVAŞ: “6 ŞUBAT’TA BELEDİYELERİN GÜCÜ NET ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ”

Konuşmasında belediyelerin afetlerdeki rolüne dikkat çeken ABB Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olmak için Belediye Meclisi’nde karar alacaklarını belirtti. Yavaş, 6 Şubat depremlerinin ardından belediyelerin sahadaki gücünün net şekilde görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Türkiye'de şu anda en güçlü kurumlar 30 büyükşehir belediyesi ve diğer büyük belediyelerimiz. Köy hizmetlerinin kapatılmasıyla artık büyükşehir belediyeleri ekipman, ekip, eleman, teknik eleman olarak en güçlü kuruluşlar haline geldi. Bunu da 6 Şubat'ta iyice hissettik. Türkiye'deki tüm belediyeler deprem bölgesine koştu. Kendi gücü yettiği kadarıyla oralarda çalışmalar yaptılar. Gerçekten başarılı çalışmalar yaptılar.”

İklim kriziyle birlikte afet risklerinin arttığını belirten Yavaş, kentlerde yaşanan sel ve aşırı yağışlara dikkat çekerek, “Bunlar büyük krizler ve bunları hep birlikte Sağlıklı Kentler olarak yönetmek durumundayız ve ben bunu yapabilecek Türkiye'deki en önemli kuruluşun belediyeler olduğunu düşünüyorum. Hükümetin, bakanlıkların iyi bir iş birliği yapmak suretiyle bir an evvel belediyelerle bu konuda el ele vererek çalışmaları sürdürmeleri lazım” dedi.

TUGAY’DAN ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, afetlere dirençli kentlerin inşasında yerel yönetimlerin ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Tugay, dayanıklılığın yalnızca fiziki altyapıyla sınırlı olmadığını, sosyal dayanıklılık ve halk sağlığının da sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de, “Afetlere dirençli kentler ve toplumlar artık teknik bir tartışma konusu olmanın ötesinde, doğrudan doğruya kamusal bir zorunluluk ve etik bir sorumluluk haline gelmiştir” diye konuştu.

ABB’DEN AFETLERE HAZIRLIK VURGUSU

Panelde konuşan ABB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Özkan Erel ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin afetlere müdahale kapasitesine değinerek, afetlere hazırlık kapsamında lojistik merkezler kurduklarını, eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırdıklarını ve risk azaltma planlarını hayata geçirdiklerini söyledi. Erel, “Başkent olmanın verdiği vizyon ve sorumlulukla hareket ediyoruz. Afetler ve acil durumlar olsun istemeyiz ama olursa da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız” dedi.

Panel kapsamında, kentlerde yürütülen afet hazırlık çalışmaları, yerel yönetimlerin sahadaki deneyimleri ve mahalle ölçeğinde geliştirilen uygulamalar ele alındı. Katılımcılar, afetlere karşı hazırlığın yalnızca kriz anına değil, öncesini ve sonrasını da kapsaması gerektiğine vurgu yaptı. 

Bu Haberleri Kaçırma...

Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş!
Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş!
Karadenizli yine pratik zekasını konuşturdu! Gören şaştı kaldı
Karadenizli yine pratik zekasını konuşturdu! Gören şaştı kaldı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında!
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında!
Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı!
Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı!
Kara kış geri dönüyor: İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı
Kara kış geri dönüyor: İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı
Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi!
Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi!
Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek
Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek
Yer yarıldı, 30 metrelik dev çukur panik yarattı!
Yer yarıldı, 30 metrelik dev çukur panik yarattı!
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir açıklarında facia: Bir ölü, çok sayıda kayıp var! İzmir açıklarında facia: Bir ölü, çok sayıda kayıp var! CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Yüzyılın Konut Projesi için bir ilde daha kuralar çekildi Yüzyılın Konut Projesi için bir ilde daha kuralar çekildi Feribot seferlerine fırtına engeli Feribot seferlerine fırtına engeli Üniversitedeki kişisel veri sızıntısı skandalında yeni gelişme Üniversitedeki kişisel veri sızıntısı skandalında yeni gelişme Terör örgütünden Halep Valiliği binasına İHA saldırısı! Terör örgütünden Halep Valiliği binasına İHA saldırısı! Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında! Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında! Karadenizli yine pratik zekasını konuşturdu! Gören şaştı kaldı Karadenizli yine pratik zekasını konuşturdu! Gören şaştı kaldı Trump'tan Grönland ve Venezuela resti: ''İzin vermeyiz'' Trump'tan Grönland ve Venezuela resti: ''İzin vermeyiz'' Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi! Bir şehir kara teslim: Yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi!
İstanbul'da 4 katlı binada esrarengiz patlama: İki kişi kayıplara karıştı! İstanbul'da 4 katlı binada esrarengiz patlama: İki kişi kayıplara karıştı! Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş! Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş! Kara kış geri dönüyor: İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı Kara kış geri dönüyor: İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı Yer yarıldı, 30 metrelik dev çukur panik yarattı! Yer yarıldı, 30 metrelik dev çukur panik yarattı! Yeniden Refah Partili başkan sokak ortasında dehşet saçtı Yeniden Refah Partili başkan sokak ortasında dehşet saçtı Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı! Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı! FETÖ'ye ağır darbe: 34 ilde, 77 şüpheli yakalandı FETÖ'ye ağır darbe: 34 ilde, 77 şüpheli yakalandı Müzik dünyasında kavga var: Blok3'ün sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkarttı! Müzik dünyasında kavga var: Blok3'ün sözleri Demet Akalın'ı çileden çıkarttı!