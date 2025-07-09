Mansur Yavaş: ''Ulaşım bir yaşam kalitesi meselesidir''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yönetilen Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) altında Avrupa Birliği ile ortak finanse edilen SMART Ankara Projesi “Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapanış etkinliği gerçekleştirildi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen SMART Ankara Projesi’nin çıktılarının paylaşıldığı kapanış etkinliğine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ulaşımın yalnızca taşıma değil, bir yaşam kalitesi meselesi olduğunu vurguladı.

Yavaş, “Küresel ölçekte kentlerimiz, hızla artan nüfus, yoğun kentleşme baskısı ve çevresel tehditler karşısında daha dirençli, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir çözümler üretmek zorundadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği destekli bu proje, yalnızca bir ulaşım planı değil; aynı zamanda kentlerimizi çevreye duyarlı, sosyal olarak kapsayıcı ve ekonomik açıdan verimli kılmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşımdır” diye konuştu.

“BU KAPANIŞ ETKİNLİĞİ DİRENÇLİ BİR ANKARA İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

Proje aracılığıyla ortaya koyulan çevresel, toplumsal ve ekonomik stratejik planlardan bahseden Yavaş, “Çevresel açıdan, kent içi motorlu taşıt kullanımının azaltılmasıyla karbon salımının düşürülmesi, hava kalitesinin artırılması ve gürültü kirliliğinin azaltılması hedeflenmiştir. Böylelikle hem doğamızı korumak hem de halk sağlığını güçlendirmek mümkün olacaktır. Toplumsal açıdan, yayalaştırma uygulamaları, bisiklet yolları, erişilebilir toplu taşıma sistemleri ile her yaştan birey için güvenli, kapsayıcı ve sağlıklı bir kent içi hareketlilik ortamının oluşturulması amaçlanmıştır. Ekonomik açıdan ise, sürdürülebilir ulaşım altyapılarına yapılan yatırımların uzun vadede yakıt tasarrufu, zaman verimliliği ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacağı öngörülmektedir” dedi.

Projenin paydaş temelli yürütüldüğüne dikkat çeken Yavaş, “Gerçekleştirdiğimiz bu kapanış etkinliği, bizler için bir son değil; daha yaşanabilir ve dirençli bir Ankara için yeni bir başlangıçtır. Bu çalışma çerçevesinde elde edilen bilgiler önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak olan ulaşım ana planında mutlaka değerlendirilecektir” diye konuştu.

“RANTA DAYALI YENİ PLANLAR YAPARSANIZ BUNUNLA KARŞILAŞIRIZ”

Yavaş konuşmasında geçmişte yapılan rant odaklı imar planlarının Ankara’ya ciddi altyapı ve ulaşım sorunları olarak geri döndüğünü de ifade etti. Projeksiyon görüntüsü eşliğinde özellikle Beytepe ve Ovacık bölgelerinde yaşanan plansız büyümeye dikkat çeken Yavaş, “Şu anda imarı verilmiş yerler bu şekilde henüz yapılmamış alanlar. Belki değerlendirme yapılırken mevcuta göre yapıldıysa bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Ankara'nın durumu ne olacak? Şu anda onları görüyoruz. Bu sadece bir bölge Beytepe bölgesi. Ovacık da aynı şekilde. Siz eğer daha önceden yapılmış imar planlarını değiştirip ranta dayalı yeni planlar yaparsanız bununla karşılaşırız” ifadelerini kullandı.

“BİR PLANIN İPTALİ EN AZ 1 MİLYAR LİRAYA MAL OLUYOR”

Yavaş, bazı bölgelerde iptal edilen imar planlarının Büyükşehir Belediyesi’ne milyarlarca liralık tazminat yükü getirdiğini söyleyerek, “Buradaki bir imar planının iptal edilmesinin bize rakamı en az 1 milyar lira. Yani bizim ödemek zorunda kalacağımız tazminat. Yarın 10 yıl sonra bu yöneticiler nasıl çözecekler bu problemi? Bu çözülmez bir problem. Sadece bir mahalle değil bu. İncek’in, Çayyolu Yaşamkent'in, Keçiören Ovacık bölgesinin tamamı bu şekilde. Bir şehir planı yaparken yöneticilerin bilimden ayrılmaması, şehir plancılarıyla beraber, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile beraber bütün kamu kurumlarının üniversitelerle beraber yan yana gelip bu planları yapması ve değiştirmemesi gerekirdi. Ve bunlar yapıldı maalesef. Tabii ki biz ulaşım ana planı yaparken mutlaka burada yapılan çalışmaları değerlendirerek ulaşım ana planının ihalesine çıkacağız ve inşallah sonuca varırız diye düşünüyorum” diye konuştu.

Ulaşımda bilimsel temele dayalı adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Yavaş, trafik sorununun sebebinin sadece artan araç sayısı değil, plansız şehirleşme olduğunu belirtti. Yavaş, “Buradaki su hatları değişmedi, buradaki kanalizasyon hatları değişmedi, buradaki yolların genişliği değişmedi. Ankara'nın trafiğine 2 yılda 500 yüz bin araç girdi. Ondan sonra hadi bu trafiği çözün. Böyle bir şeyde trafik çözülmez ki. Kaldı ki bu imarları verenler ulaşımla trafik sıkışıklığını dahi ayırt edemediler zamanında. İşimiz zor ama inşallah bu bilimsel çalışmalardan yararlanarak önümüzdeki kuşaklara en azından projeleri yapılmış bir Ankara bırakmaya çalışacağız” dedi.

“ULAŞIMI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Projenin başarısında emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Yavaş konuşmasını, “EGO Genel Müdürlüğü’nün nihai faydalanıcı pozisyonunda yer aldığı bu proje, kurumlar arası güçlü iş birliğinin ve ortak vizyonun bir ürünüdür. Sağlanan katkılar, sürdürülebilir kentsel ulaşım vizyonumuzun somut adımlara dönüşmesinde belirleyici rol oynamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, ulaşımın geleceğini halkımızla birlikte, bilimsel veriler ışığında ve çevreye duyarlı ilkelerle planlamaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.