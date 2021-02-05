Mansur Yavaş Umut Gündüz'ü Başkent'te bisiklet yolunda yaşatacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve gelir gelmez Başkentlilere verdiği sözlerden biri olan ‘Bisiklet Yolu Projesi’ni hayata geçirdi.

53,6 kilometrelik projenin ilk etabı olan Milli Kütüphane-Beşevler güzergahında bisiklet yolunun tamamlanmasının ardından EGO Genel Müdürlüğü tarafından ilk sürüş etkinliği düzenlendi.

ABB TV’den canlı olarak yayınlanan etkinliğe; EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Estonya Büyükelçisi Annely Kolk, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek, bisiklet dernekleri ve çok sayıda bisikletsever katıldı.

BİSİKLET YOLU’NDA UMUT GÜNDÜZ’ÜN ADI YAŞAYACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tamamlanan 2,5 kilometrelik 1. Etap bisiklet yolunda bisiklet sürerken hayatını kaybeden 19 yaşındaki Umut Gündüz’ün adının yaşatılmasını istedi.

İlk sürüş etkinliğinde Başkan Yavaş’ın bu talebini yerine getirdiklerini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şöyle konuştu:

“Bisiklet yolu projemizi yakından takip eden ve süreçteki gelişmelerden ailesini ve çevresini haberdar ederek içindeki mutluluğu ve umudu paylaşan Umut’umuzun adını, Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda bisiklet yolu 1. etabında yaşatmak istiyoruz. Umut Gündüz’ün bize bu projenin her anında ışık olmasını, yol göstermesini temenni ediyor, Ankara trafiğini bisikletliler için güvenli hale getirmek için kurum olarak üzerimize düşeni yerine getirerek bisiklet yolu ağını tüm Ankara’ya genişletmeyi istiyoruz. Bunu da bugüne kadarki süreçte olduğu gibi başta Ankara Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere, tüm paydaşlarımızla el ele vererek başaracağız.”

Etkinlikte konuşan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da geçtiğimiz temmuz ayında bisiklet sürerken yolda alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Umut Gündüz’ü andıklarını belirterek, “Umut kardeşimizin acısı hala yüreğimizde sevgili ailesi de burada. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve Genel Müdürümüz Nihat Alkaş’ın, Umut Gündüz'ün anısına bu yolların ilk farkındalık etkinliğini yapması bizim açımızdan da değerlidir” dedi.

Umut Gündüz’ün anısının yaşatılacağı güzergahta bisikletseverlerle buluşan Umut Gündüz’ün annesi Asuman Gündüz ve babası Menderes Gündüz duygulu anlar yaşadı. Proje haberini kendilerine oğlu Umut Gündüz’ün verdiğini söyleyen Menderes Gündüz, “Oğlum Umut bu projeden haberdardı, ilk müjdesini kendisi verdiğinde biz de çok heyecanlanmıştık. Bu proje çok kıymetli çok büyük bir kazanım Ankara için. Bisiklet yoluna oğlumuzun adının verilmesi bizi bir nebze olsun sevindirdi. Umut bisiklet sporcusuydu. Böyle üzücü olayların böyle güzelliklerle taçlandırılması bizi mutlu ediyor. Bisiklet yollarının desteklenmesini istiyoruz. Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Ankara’ya bu mavi yollar çok yakıştı eminim ki bunun arkası da gelecektir” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN BİSİKLET AĞI GENİŞLEYECEK

Milli Kütüphane-Beşevler güzergahını tamamladıktan sonra diğer güzergahlar için de çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini ifade eden EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, ulaşım planlamasında bisiklet yollarının önemli olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu araçların baz alındığını ifade eden Alkaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz bu çevre dostu projeyle, ulaşım anlayışını değiştirmek, alışılagelmiş uygulamaların dışına çıkmak ve Ankara’yı saracak bisiklet yollarıyla insan odaklı ulaşım modellerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Bisiklet yollarımızın güzergâh seçimindeki ilk önceliğimiz, toplu taşıma sistemlerine entegre olmasıdır. Bu nedenle Milli Kütüphane-Beşevler Metro İstasyonlarına entegre olan bisiklet yolumuz ile ulaşımın kolaylaştırılması ve özel taşıt kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. Geriye kalan 8 güzergâhımız için de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Kentsel alanlarda hava ve gürültü kirliliğinin, trafik sıkışıklığının, fosil yakıt kullanımı ve karbon emisyon oranının azaltılmasını hedeflediklerini vurgulayan Alkaş, şu bilgileri de paylaştı:

“Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) alınan 60.000 avro kadarlık hibe ile bisiklet yollarına ilişkin teknik etüt ve analiz çalışmaları yapılarak mühendislik çalışmaları ve proje tamamlanmıştır. Bu güzergâhlarda 10 üniversite yerleşkesi, 2 sanayi bölgesi, 30’un üzerinde kamu kuruluşu, 40’ın üzerinde okul, ayrıca spor kompleksleri, hastaneler, alışveriş merkezleri ve birçok park mevcuttur. Toplam güzergâh 53,6 km’dir. Bisiklet yolları güzergâhında yürüme mesafesinde toplam 410 bin kişi ikamet etmektedir. Bunların 109 bin kişisini genç nüfus oluşturmaktadır. Ayrıca güzergâhlar üzerinde bulunan yerleşkelerde de 322 bin öğrenci eğitim görmektedir. Tüm güzergâhlarda toplam 65 bin araç sahipliği bulunmaktadır. Tüm bisiklet yolu güzergâhları metro istasyonlarına bağlanmaktadır. Ulaşımda kullanılan bisiklet yolları ile diğer üniversiteler ve OSB’lerde kullanılan bisiklet yollarının birbirine bağlaması hedeflenmektedir.”

BİSİKLET YOLLARI METRO VE ANKARAY İLE ENTEGRE EDİLECEK

Hizmete açılan Milli Kütüphane-Beşevler arası çift yönlü 1. etap üzerinde Adnan Ötüken, Eser ve Anıtpark ile Anıtkabir, Başkent Üniversitesi Hastanesi, Beşevler Metro İstasyonu ve yoğun konut alanlarının yer aldığını belirten Alkaş, “Bu koridor özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu ve kullandığı güzergâhtır. Bu güzergâh aynı zamanda ANKARAY ve Metro hattını birbirine bağlayacaktır. Bu etabın hizmete açılması ile bu iki istasyon arasında bisikletle de ulaşım sağlanacaktır. Geriye kalan 8 güzergâh için 2021 yılında ihaleye çıkılarak, tamamının en kısa sürede bitirilmesi planlanmaktadır” dedi.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, yapımı planlanan diğer 8 güzergahı ise şu şekilde açıkladı:

2. Etap - Üniversiteler Güzergâhı

3. Etap - Ümitköy-Etimesgut Güzergâhı

4. Etap - Eryaman Batı Güzergâhı

5. Etap - Eryaman Göksu Güzergâhı

6. Etap - Batıkent-İvedik Ostim Güzergâhı

7. Etap - Sıhhiye-Cebeci Güzergâhı

8. Etap - Ankara Büyükşehir Belediyesi-AKM Güzergâhı

9. Etap - MTA-TOBB Güzergâhı

ÜNİVERSİTELER BİSİKLET YOLLARINA KAVUŞUYOR, SIRADA SMART PROJESİ VAR

Öğrencilerden ve rektörlüklerden gelen yoğun talep üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde 9 etaptan oluşan projeye ek olarak üniversiteleri de bisiklet yollarına kavuşturduklarını söyleyen Alkaş, “Başkent Üniversitesi Bağlıca yerleşkesinde 4,4 kilometre, Gazi Üniversitesi yerleşkesinde 2,6 kilometre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi yerleşkesinde 1,2 kilometre ve Anadolu OSB’de 2,6 kilometrelik bisiklet yolunu kısa sürede tamamlayarak bisiklet yolu ağını genişlettik” dedi.

Bisiklet Yolu Projesi kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile SMART Ankara Projesi’ni başlattıklarını açıklayan Alkaş, şöyle konuştu:

“SMART Projesi kapsamında; vatandaşların kiralayabileceği ve istasyonsuz olarak hizmet verecek 408 adet elektrikli bisiklet, elektrikli bisikletlerin şehirde şarj edilmesini sağlayacak 34 adet şarj/park istasyonu, 480 adet EGO otobüsüne takılmak üzere bisiklet taşıma aparatı, metro istasyonlarının merdivenlerinde bisiklet taşımayı kolaylaştıracak 1290 metre bisiklet rampası, bisiklet kiralama işinde saha operasyonları için kullanılacak 2 adet kamyonet, bisiklet kullanımını ölçmek amacıyla 2 adet bisiklet sayacı alınacaktır.”

AKK BAŞKANI YILMAZ: “SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİSİKLET KULLANIMI BAŞKENT EKONOMİSİNİ DE KALKINDIRACAK”

Tamamlanan 1. Etap bisiklet yolunun ilk sürüş etkinliğine katılan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “İki teker bize yeter” mottosuyla hayata geçen projenin önemini ve tespitlerini örnekler vererek şu sözlerle dile getirdi:

“Gelişen teknoloji ile beraber değişen tüketim ve lüks alışkanlıklarımız hareketsiz bir toplum meydana getirdi. Bu süreçte sağlığımız için günlük hayatta artık daha fazla hareket etmemiz gerektiğini konuşur hale geldik. Birçok ülke günümüzde hareketsizliğe karşı devlet politikaları belirlemekte ve uygulamalarla ilgili çalışmalar yapıyor. Aile başına 4 otomobilin düştüğü bisiklet oranının çok düşük olduğu bir kentte yaşıyoruz. 100 yıllık bir başkentte bisiklet kullanma oranının yüzde 3 olması bizim acımızdı. Anayasa’da ve Karayolları Trafik Kanunu'nda mevcut olan hakkı Ankaralılara bir seçim vaadi olarak değil değerlilik olarak değerlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediyemiz. Bisikletin diğer ulaşım araçlarına yapılan harcamaları düşürmesi, esnek hareket sağlaması ve kent merkezine ticari anlamda hareketlilik getirmesi çok önemli. Örneğin New York Belediyesi tarafından yapılan araştırmada bisiklet yolu olan caddelerde dükkanların bisiklet yolu olmayan caddelere göre yüzde 49 daha fazla satış yaptığı tespit edildi. Yanında bulunduğumuz Bahçelievler 7. Cadde de mesela bir yayalaştırma ve bisiklet yolunu kullanmamız durumunda ticaretin de gelişeceğinin ispatıdır bu. Washington'da ise bisiklet kullanımı ekonomiye 3 milyar dolar katkı sağlıyor. Almanya'da ise 12 milyar avro kazanç sağlandığı kayıt altında. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırması ise tüm Avrupa'nın Kopenhag'a giderek pedal çevirmesi halinde 76 bin kişi için iş imkanı yaratacağını kayıt altına alıyor. Yani sadece sağlığın değil ekonomik kalkınmanın da aracıdır bisiklet.”

BAŞKENTLİ BİSİKLETSEVERLER CANLI YAYINDA İLK SÜRÜŞÜ YAPTI

AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikalous Meyer-Landrut ve Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaastenient’in röportajları ABB TV’den canlı olarak yayınlanırken, Pedallayan Kadınlar Kurucusu Burçin Tarhan ve 30 kişilik bisikletli grubu Eserpark’tan başlayarak Beşevler’e kadar 1. etapta ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

İlk sürüş etkinliğine katılan Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı Kadir İspirli, tüm bisikletseverlerle bu sürüşe katılmanın heyecanı içinde olduklarını söylerken, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya da düşüncelerini, “Böyle bir projenin Ankara’da hayata geçmesinden çok mutluyuz. Aramızda engelli kardeşimiz Selin var o da bugün bisiklet sürdü” sözleriyle dile getirdi.

Milli Kütüphane-Beşevler arasındaki bisiklet yolunda pedal çeviren Estonya Büyükelçisi Annely Kolk da, “Ben kendim de bisikletçiyim. Bu etkinlikte çok eğlendim. Çok güzel yapılmış tepeli bir yol değil, rahat sürüş yapılıyor. Bu projeyi çok önemli buluyorum çok önemli bir icraat. Küresel ısınmanın ve çevre kirliliğinin olduğu bir dünyada onun adımlarını herkes atmalı ve bu yaklaşımla devam etmeli. Ankara büyük bir şehir olduğu için bu proje de büyük bir yenilik. Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu emeğini ve vizyonunu çok takdir ediyorum. Bugün bu bisiklet etkinliğine katıldığım için onur duyuyorum” diye konuştu.

Ankara’da yıllardır bisiklet yollarının yapılmasını beklediklerini belirten bisiklet gönüllüsü Onur Şanlı ise, “Yılardır bisiklet yollarına hasret kaldı Ankara. Bunun üzüntüsünü yaşıyorduk. Biz bisiklet gönüllüleri ve seçmenleri olarak gerçekten Mansur Başkan’a bu yolları yaptığı için teşekkür ediyoruz. Arabadan in bisiklete bin diyoruz” diyerek mutluluğunu ifade etti.