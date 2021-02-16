Mansur Yavaş uyardı: ''Acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım!''

Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Hemşehrilerim, çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise http://kartakip.ankara.com.tr adresinden gidecekleri güzergahı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum."