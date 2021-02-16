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KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK ? METEOROLOJİ AÇIKLADI
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  4. 16 Şubat 2021 07:03

Mansur Yavaş uyardı: ''Acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım!''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki kar yağışı sebebiyle yurttaşlara çok acil olmadığı sürece trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Mansur Yavaş uyardı: ''Acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım!''
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Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Hemşehrilerim, çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise http://kartakip.ankara.com.tr adresinden gidecekleri güzergahı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum."

 

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