Mansur Yavaş uyardı: ''Acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım!''

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Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli Hemşehrilerim, çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise http://kartakip.ankara.com.tr adresinden gidecekleri güzergahı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum."
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