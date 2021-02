Mansur Yavaş: ''Uykularımız kaçıyor''

Kapalı olan yiyecek-içecek sektörü temsilcileri, çalışanları ve pandemiden etkilenenler Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde bir araya geldi.

Ankara Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemal Çokakoğlu, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan Çınar, Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Temel Aktay, Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Rıza Yarar, Sivil Toplumla İlişkiler Ankara İl Müdürü Haluk Teber, Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Aztekin, Müzik Sendikası Başkanı İpek Koçyiğit, yiyecek içecek sektörü temsilcileri, sektör çalışanları, sanatçılar gibi sektörün dolaylı etkilenenleri Ankara Kent Konseyi Turizm Çalışa Grubu sözcüsü Savaş Çolakoğlu’nun moderatörlüğünde; Pandemide ‘Yiyecek İçecek Sektörü Ve Etkilenenler’ adlı toplantıda, sektörün yaşadığı problemleri ve çözüm önerilerini değerlendirildi.

“ÇİFTE CEZALANDIRMANIN ÖNÜNE GEÇMEMİZ LAZIM”

Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çolakoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın evine ekmek götürme derdi olan her vatandaş için ne kadar kaygılandığına her gün şahidim. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Büyükşehir’in kanunu, yetkileri, bütçesiyle yerine getirilemeyecek olan her konuyu da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili her merciye taşıdığına şahidiz. Ceza yazma işlemi sıkıntılı bir konu. Ben bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza bir raporlama yapacağım. Çifte cezalandırmanın önüne geçmemiz lazım” dedi.

YAVAŞ: EL ELE VEREREK İYİLEŞECEĞİZ

Toplantıda konuşma yapanların görüntülerini ise sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Evine ekmek götüremeyen her vatandaşımız için uykularımız kaçıyor. Ankara Kent Konseyimizin ev sahipliğinde müzisyenden garsona, valeden işletme sahibine kadar tüm kardeşlerimizin sorun ve taleplerini dinledik. Çözüm ise dayanışmada. El ele vererek iyileşeceğiz” mesajına yer verdi.