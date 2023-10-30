Mansur Yavaş ve Başkentliler 100. yıl kutlamalarında buluştu

Yüz binlerce Başkentli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Murda ve Candan Erçetin konseriyle kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta boyunca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde Atatürk Orman Çiftliği’nde ilk olarak Murda daha sonra Candan Erçetin sahne aldı.

YAVAŞ: CUMHURİYETİMİZİN EVLATLARI 100 YILIMIZ KUTLU OLSUN

Sahneye eşi Nursen Yavaş ile çıkarak Başkentlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyetin evlatları, 100. yılımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu onur gününde, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetin Başkentinden tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya yaydığınız coşku atalarımızdan size mirastır. Sizin de bu coşkuyu torunlarınıza miras bırakacağınızı görüyorum, biliyorum… Hepinizle gurur duyuyorum” açıklamalarında bulundu.

“CUMHURİYET SOKAKTA, CADDEDE, PARKLARDA KUTLANIYOR”

“Cumhuriyet sokakta, caddede, parklarda kutlanıyor” diyerek konuşmasını sürdüren Yavaş, “Ankara’da Cumhuriyet sadece bu meydanda değil, Cumhuriyet sokakta, Cumhuriyet caddede, Cumhuriyet parklarda kutlanıyor. Şanlı Türk bayrağımızla, Atatürk’ümüzün fotoğraflarıyla süslediğimiz kentimiz, 100 yıl önce olduğu gibi haftalardır bugünü bekliyor. İşte, hasretimiz sona erdi… İşte, vuslata kavuştuk… Ankara’nın vatan sevdalıları, Ankara’nın bayrak âşıkları, Ankara’nın hürriyet tutkunları olarak, on binlerce kişiyle burada buluştuk. Ve buradan ses veriyoruz: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR”

Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar kalacağının altını çizen Yavaş, “Bakınız, Gazze’de siviller öldürülüyor, çocuklar katlediliyor, bir insanlık dramı yaşanıyor… 100 yıl önce bizim yaşadığımız zorlukları şimdi Filistinliler yaşıyor. İşte 100 yıl önce bizim topraklarımızı vatan yapan irade, bugün Filistinli masumların yaşadığı katliamın ülkemizde yaşanmasını önledi. Biz bugün, etrafı ateş çemberi olan bu coğrafyada eğer dimdik ayakta durabiliyorsak, bunu 100 yıl önce esareti kabul etmeyen ve şehadeti göze alarak mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki atalarımıza borçluyuz. İşte, Türkiye Cumhuriyeti hem kendi vatan evlatları için hem de dünyadaki tüm kimsesizler için, mağdurlar için, mazlumlar için inşallah ilelebet payidar kalacaktır” ifadesini kullandı.

“ANKARA’YI DÜNYA BAŞKENTLERİYLE YARIŞIR HÂLE GETİRECEĞİZ”

Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent hâline hep birlikte getireceklerini belirten Başkan Yavaş, “Her zaman söylediğim gibi Ankara’yı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent hâline inşallah hep birlikte getireceğiz. Allah nasip eder, sizler de destek olursanız seneye de 101. yılımızı bu alanda, Atatürk Orman Çiftliğinde inşallah hep birlikte kutlayacağız. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, 100 yıldır topraklarımızı vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. İyi ki vatanımız var, iyi ki bayrağımız var” dedi.