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  4. 03 Ocak 2021 22:12

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan 75 milyon TL'lik kampanyaya destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı İmamoğlu'ndan "75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın" kampanyasına destek.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan 75 milyon TL'lik kampanyaya destek
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'lik ikramiyesi için sosyal medyada başlatılan "75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın" kampanyasına destek verdi.

Kampanyaya sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda destek yağdı.

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