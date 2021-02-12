Mansur Yavaş: Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu

Ankara’nın gündeminden düşmeyen TOGO kulelerinde, Danıştay Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı haklı buldu. Yavaş'tan konuyla ilgili paylaşım geldi.

CHP eski milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün tarafından yaptırılan TOGO kuleleriyle ilgili Danıştay son kararını verdi. 20 bin metrekarelik inşaat alanına 120 bin metrekarelik inşaat yapılan proje mahkeme, Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulmasını istedi.

Mansur Yavaş'tan konuyla ilgili paylaşım geldi. Yavaş, "Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu. Mahkeme, Togo Kuleleri’yle ilgili kararını verdi, biz haklı çıktık. İftira, diz çökecekti, yine çöktü. Hak yerini bulacaktı, yine buldu. Doğru duvar yıkılmazdı, yine yıkılmadı. Ankara'mız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.