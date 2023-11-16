Mansur Yavaş yapımı tamamlanan 258 konutu daha hak sahiplerine teslim etti

15 yıldır Mamak’taki yuvalarından ayrı kalan hak sahipleri bir bir yeni evlerine kavuşuyor. Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 6 adet zemin kat, 84 adet 80 metrekarelik ve168adet 120 metrekarelik konutlar danoter huzurunda canlı yayında hak sahiplerine teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamaklıların yıllardır hasretle beklediği konutları birer birer tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor.

Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında, Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 160 konutunmayıs ayında yapılan kura çekilişinin ardından 5.etaptaki 6 adet zemin kat, 84 adet 80 metrekarelik ve 168 adet 120 metrekarelik konutlar da noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen kura töreni ile hak sahiplerine teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra ABB Bürokratları ve hak sahipleri katıldı.

YAVAŞ: “GELİR GELMEZ DEDİK Kİ BİZİM BU İŞİ ÇÖZMEMİZ LAZIM”

Törende konuşarak hak sahiplerine seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Seçimden önce ve seçimden sonra hep şöyle baktık; devlet ya da belediye size bir söz vermiş. Demiş ki; ‘Biz size kısa zamanda hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz’ demiş. Önce insan borcunu öder değil mi? Önce borcunu ödemek yerine biliyorsunuz paraları başka bir yere harcamışlar hepiniz biliyorsunuz. Gelir gelmez dedik ki; ‘Bizim bu işi çözmemiz lazım’... Çünkü devlet bir söz veriyor. İnsanları yerinden yurdundan ediyor. Bir an evvel borcumuzu ödememiz lazım. Bunlardan bir kısmı maalesef bazı etaplarda açılan davalar nedeniyle imar planlarının iptal edilmesi nedeniyle iş uzadı” diye konuştu.

YAVAŞ: “HEM YAPMIYORLAR HEM DE YAPTIRMIYORLAR”

Karşılaştıkları engellemeler hakkında da konuşan Yavaş, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“İptal edilmeyen kesinleşmiş yerlerde hatırlarsanız bir ihale yaptık. 4 bin 59 konutun ihalesini yaptık. Bu ihaleye de davalar açıldı. Bu arada temelleri atılmış olan binalar vardı.Bunları biz belediyemizin şirketine bunlar burada çürümesin yapın diye meclisten ve kanunların bize verdiği yetki ile Portaş’a belediyenin şirketine verdik buna da dava açtılar. Bu devam eden işlerde yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Bunun da bilgilendirmesini size yaptık. Elinize ne geçecek merak ediyorum, borç sizin borcunuz eski dönemden gelen borç. Ben ödeyeceğim diye uğraşıyorum. Demek ki ‘Biz yapmadık sen de yapma’ diyorlar. Başka hiçbir anlamı yok. Direkt belediyenin şirketi yapacak. Dolayısıyla ben bunları sizlerin vicdanına bırakıyorum. Hem yapmıyorlar hem de yaptırmıyorlar.”

Yavaş, devlette devamlılığın esas olduğunu belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Sadece sizleri mağdur etmiyorlar. Ödediğimiz kiralar 4,5 milyarı buldu. Ödediğimiz kiralar size yarıyor mu? Size de yaramıyor. Şu andaki kira fiyatlarının artışına baktığınız zaman hiçbir yerde bu fiyatlara kiralık ev yok değil mi? Bizim amacımız bir an evvel devletin, belediyenin verdiği sözü tutarak bu hak sahiplerine konutlarını vermek. Allah nasip ederse herkesin dairesini vereceğim. Benim önceliğim borcumuzu ödemek. Hayali projemiz falan yok bizim. Boşa atacak paramız yok. Öncelikle borcumuzu ödeyelim helalleşelim sizinle. ‘Devlette devamlılık esastır’ diyerek biz biran evvel borcumuzu ödeyerek sizlerle helalleşmek istiyor ve İnşallah Allah nasip edecek o dairelerini bekleyen mağdur olan herkesin dairelerini inşallah Cenabı Allah teslim etmeyi bir an evvel bize nasip etsin.”

ÇANKAYA: “258 KONUTUN KURALARINI ÇEKECEĞİZ”

Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya’da konutların teslimi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“2008 yılında sözleşmeler yaparak Mamak’ta kentsel dönüşüm sürecine katıldınız ve yaklaşık 15 yıldır da konutlarınızı bekliyorsunuz. İki yıllık pandemi sürecine, ekonomik sıkıntılara ve bir takım yasal engellemelere rağmen şu anda 4 bin 59 konutumuzun inşaatı 4, 5, 6 ve 7.etaplarda devam ediyor. Bin 268 konutumuzun projesi de hazır. İnşaata hazır hâlde… 2024 yılının ilk aylarıyla beraber start vereceğiz. Geriye kalan 3 binin üzerindeki konutların da yapımı ile ilgili proje çalışmalarımızı tamamladık. 4 bin 59 konutun 160’ını mayıs ayında kura çekilişi ile teslim etmiştik. Şu anda 5.etapta biten 84 adet 80 metrekare ve 168 adet 120 metrekarelik toplam 258 konutun kuralarını çekeceğiz. Aynı zamanda o 160 konutun zemin katında olan ve kuraya dâhil edilmeyen vatandaşlarımızın öncelikle o etapta oturan 6 daireyi de vatandaşlarımıza bugün kura ile vereceğiz. Kuralarda konutları çıkacak olan hak sahiplerine hayırlı olsun diyorum.”

HAK SAHİPLERİNDEN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi için Konferans Salonu’nda düzenlenen kura çekimine katılan, mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşan hak sahipleri, yıllardır büyük bir özlemle bekledikleri evlerine kavuşmalarını sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederken duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Ekrem Yalçınkaya (Derbent Mahalle Muhtarı): “25 yıldır beklediğimiz özlem sona erecek inşallah, hayırlı olsun. Mansur Yavaş Başkan 2019 yılında bana senin oraya kentsel dönüşümü yapacağım çünkü ben Mamak ve Derbent Mahallelilerini seviyorum dedi. Sayın Başkan’ımız 4 ay önce de 160 konutumuzu vermişti. Sayın Mansur Başkan’ımız Mamak’ı ve Derbentlileri seviyor. Biz de onu seviyoruz. Gayret eden hak eder.’’

-Emel Çevirme: ‘‘Yıllardır bu anı bekliyorduk çok şükür çıktı. Çok mutluyuz Allah razı olsun teşekkür ederiz.’’

-Mesut Aykutoğlu: ‘’10 senedir bu anı bekliyorduk, çok mutluyuz.’’

-Nurşen Başer: ‘‘Kurada ismimi duyunca çok mutlu oldum.’’

-Bünyamin Atak: ‘‘Yıllardır bu anı bekliyorduk, çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

-Hüseyin Doğru: ‘‘Duygularımı ifade edemiyorum. Yıllardır bu anı bekliyorduk, çok mutluyum.’’

-Bediya Çakır: “14 senedir bu anı bekliyorum. Çok şükür bugün ismim çıktı, çok mutluyum.’’

-Uğur Bozkurt: ‘‘Kurada ismim çıktığı için çok mutluyum. Mansur Bey’e çok teşekkür ediyorum.”