Mansur Yavaş yemin etti: ''Vallahi billahi kullanmadık''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılışı ile Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi temel atma törenine katıldı.

Törende CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’da birere konuşma yaptı.

ANKA’nın habrine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

“Seçimden önce söz vermiştik, şeffaf olacaktık, bin 500 üzerinde ihaleyi canlı yayınladık. ‘Hesap vereceğiz’ dedik, yaptığımız hizmetlerin bedelini her yere asıyoruz. ‘Ortak akıl’ dedik, hep beraber karar vererek yapıyoruz. Belediyenin gelirlerini, kendi paramızdan üstün tutarak harcıyoruz. ‘Ankara Büyükşehir el değiştirdiği zaman ayda 50 milyon eksiyle başlayacak.’ Eski dönemin borcunu ödedik, bütün yatırımlarımızı yaptık, daha bir kuruş kredi kullanmadık. İnanamamışlar, soru önergesi vermişler, ‘vallahi billahi kullanmadık’ diyeceğim, ikna edemiyorum.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kimse yatağa aç girmesin” talimatını anımsatan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Bu konularda yaptığımız çalışmaları biliyorsunuz. Uzaktan eğitim başladığı zaman, kimse ‘bu çocukların interneti var mı’ demedi, köylerin hepsine internet götürdük. Sosyal belediyecilik deyince paket alıp götürmeyi biliyorlardı, başkent kart vererek ucube yönetimi ortadan kaldırdık. 17. bin 200 çiftçiye tohum dağıttık. Öğrencilerle ilgili kriz… Madem doğumdan ölüme kadar belediye başkanı her şeyden mesul. Caminin bahçesinde birkaç kız çocuğu var, belediyeye bilgi veriyorlar, soruyoruz okumaya gelmişler, yurt olmadığı için kalacak yerlere yok. Hemen bir saatte organize olduk, 8 bin tane öğrencimiz bize müracaat etti, evlerine yedekten yerleşti, şu anda 4 bin civarında öğrenci bizim konukevlerimizde, otellerde ve kendi yaptığımız otellerde ücretsiz kalıyor. Bunun masrafını nereden karşılıyoruz? İş adamlarını arıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız bu.”