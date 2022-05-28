Mansur Yavaş'a olan ilgi ''birilerini'' rahatsız etti

Van'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sosyal medyada manipülatif haberler servis edilmeye başlandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Başkanları toplantısına katıldığı Van’da vatandaşlarla bir araya geldi. Van halkı Yavaş’a yoğun ilgi gösterirken, zaman zaman programda aksamalar dahi yaşandı. Yoğun ilginin sosyal medyaya yansımasının ardından troller harekete geçerek manipülatif haberler servis etmeye başladı.

Yavaş’ın yüzlerce kişinin bulunduğu kalabalık ortamda "Değişim istiyoruz" diyen vatandaşa verdiği “inşallah” yanıtı "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" sözüne karşılık kullanılmış gibi servis edildi.

Servis edilen görüntülerde Mansur Yavaş’ın "Değişim istiyoruz" diyen vatandaşa “inşallah” yanıtını vermesinin ardından çevresindeki diğer vatandaşlarla ilgilenmeye başladığı, bahsedilen sözü söyleyen vatandaşın ne dediğini duymadan bir önceki sözüne istinaden yine “inşallah” kelimesini kullandığı açıkça görülüyor.

Art niyetli haberlerin, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Van’da gördüğü yoğun ilgi nedeniyle servis edildiği tahmin ediliyor.