Mansur Yavaş’a Tunalı Hilmi Caddesi’nde sevgi seli

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Tunalı Hilmi Caddesi’nde esnaf ve vatandaşla buluştu. Cadde boyunca halkın yoğun ilgi gösterdiği ve alkışlarla karşıladığı Yavaş, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Başkentin dört bir yanını gezmeye, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Her gittiği yerde vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş’ın bu seferki durağı Tunalı Hilmi Caddesi ve çevresi oldu.

ÖNCE TAKSİCİ ESNAFINA ‘HAYIRLI İŞLER’ DİLEDİ

Başkent esnafıyla buluşmaya özen gösteren Mansur Yavaş’ın ilk ziyaret noktası Tahran Caddesi’ndeki Billur Hilton Taksi Durağı oldu. Taksici esnafına ‘Hayırlı işler’ dileyerek sohbet eden Yavaş, ardından Tunalı Hilmi Caddesi’ne geçti.

Yavaş’a Tunalı Hilmi Caddesi boyunca vatandaşların alkışları, “Seni seviyoruz Başkan”, “Adamsın adam” tezahüratları ve sokak sanatçılarının şarkıları eşlik etti.

KAVAKLIDEREM DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Mansur Yavaş’ın bölgedeki ikinci ziyaret noktası ise Güniz Sokak’taki Kavaklıderem Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği oldu.

Dernek yönetimiyle bir araya gelen Yavaş, kenti ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda yönetmeye devam edeceklerini vurguladı.

SON DURAK KUĞULU PARK

Dernek ziyaretinin ardından tekrar Tunalı Hilmi Caddesi’ne çıkan Yavaş, bu sefer de tam ters yönde hareket ederek Kuğulu Park’a geçti. Yavaş, Kuğulu Park Taksi Durağı’nda da taksici esnafıyla bir araya geldi.

Güzergâh boyunca vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirip sohbet etmek isteyen herkesle tek tek ilgilendi.