Mansur Yavaş'dan Jetgiller paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İngilizce yazdığı Twitter hesabından Jetgiller çizgi dizisinin karakteri George Jetgil'in doğum gününü kutladı.
Mansur Yavaş, İngilizce kullandığı Twitter hesabından çizgi dizi Jetgiller'den George Jetgil'in doğum gününü kutladı.
Yavaş, yaptığı paylaşımda "Hala uçan arabaları bekliyoruz. Doğum günün kutlu olsun George Jetson," ifadelerini kullandı.
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