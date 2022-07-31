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Mansur Yavaş'dan Jetgiller paylaşımı

Mansur Yavaş'dan Jetgiller paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İngilizce yazdığı Twitter hesabından Jetgiller çizgi dizisinin karakteri George Jetgil'in doğum gününü kutladı.

Mansur Yavaş, İngilizce kullandığı Twitter hesabından çizgi dizi Jetgiller'den George Jetgil'in doğum gününü kutladı.

Yavaş, yaptığı paylaşımda "Hala uçan arabaları bekliyoruz. Doğum günün kutlu olsun George Jetson," ifadelerini kullandı.

 

Mansur Yavaş'dan Jetgiller paylaşımı

 

Etiketler mansur yavaş abb
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