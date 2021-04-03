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  4. Mansur Yavaş'ın ''6 milyon tek yürek'' kampanyasına 2 milyon TL destek

Mansur Yavaş'ın ''6 milyon tek yürek'' kampanyasına 2 milyon TL destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “iyilikte ikinci dalgayı başlatıyoruz” sözleriyle yeniden hayata geçirdiği “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasında toplam destek tutarı ikinci günde 2 Milyon TL lirayı geçti.

www.ankaratekyurek.com adresi üzerinden açıklanan verilere göre “Su Ver” bölümünde 7353 fatura için 218 bin 742 TL, “Bilet Ver” bölümünde 517 bilet için 29 bin 900 TL, “El Ver” bölümünde 1653 kişi için 540 bin 400 TL, “İftar Ver” bölümünde 24413 iftar/sahur paketi için 640 bin 325 TL, “Afiyet Ver” bölümünde ise 3267 gıda kolisi için 622 bin 200 TL tutarında destek olundu.

Kampanya tüm hızıyla devam ederken, ödenen destek tutarı anlık olarak www.ankaratekyurek.com adresinden yayınlanmaya devam ediyor.

6 Milyon Tek Yürek kampanyası

Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi
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